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28 августа 2020, пятница, 09:15 1254
Экономика 2020-08-28T09:19:11+03:00
Українські Новини
Только списание долгов за газ позволит избежать повышения тарифов на коммунальные услуги, - исследование

Только списание долгов за газ позволит избежать повышения тарифов на коммунальные услуги, - исследование

Александр Дмитриенко
Трубы. Вентиль. Котельная. Отопление. Отопительный сезон. Фото: Pixabay
Трубы. Вентиль. Котельная. Отопление. Отопительный сезон. Фото: Pixabay

Для того, чтобы пройти наступающий отопительный период без срывов, необходимо решить проблему газовых долгов коммунальных предприятий. Проведенное Центром Разумкова социологическое исследование показало, что  90% украинцев против того, чтобы долги коммунальщиков за газ погашали за счет повышения тарифов на тепло. В таких условиях единственным способом финансовое оздоровление отрасли остается списание безнадежных долгов, считают эксперты.

Социологическая служба Центра Разумкова подвела итоги исследования «Отношение населения к возможности срыва отопительного сезона и роста коммунальных тарифов», проведенного в августе 2020 года. Собранные данные показывают, что каждый четвертый опрошенный ожидает перебоев тепла в наступающем отопительном периоде из-за накопленных коммунальными предприятиями долгов за газ и другие энергоносители.

В то же время 90% респондентов против того, чтобы долговые проблемы коммунальщиков были решены за счет повышения тарифов на тепло и другие коммунальные услуги.

«Единственный путь обеспечения стабильности, который будет поддержан потребителями и позволит успешно пройти отопительный период – это финансовое оздоровление коммунальных предприятий путем списания безнадежных долгов между участниками рынка», - сказал ведущий эксперт по вопросам энергетики Центра Разумкова Максим Белявский.

Решением должно стать именно списание долгов за газ между предприятиями и компаниями, а не фактической задолженности за газ населения. Исследование показало, что больше половины потребителей (54,4%) виступают против списання задолженности бытовых потребителей перед поставщиками коммунальных услуг. В то же время почти каждый пятый опрошенный за урегулирование долговой проблемы путем взаимозачета среди энергокомпаний.

Ранее сообщалось, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №3800-1, авторы которого предлагают провести взаимозачет долгов за газ среди компаний, участниц газового рынка для их финансового оздоровления накануне отопительного периода 2020-2021. 

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