подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Политика
  • Обвинения политиков в адрес экс-главы "Укрэнерго" Всеволода Ковальчука не подтвердились - расследование
28 августа 2020, пятница, 09:02 881
Политика 2020-08-28T09:45:01+03:00
Українські Новини
Обвинения политиков в адрес экс-главы "Укрэнерго" Всеволода Ковальчука не подтвердились - расследование

Обвинения политиков в адрес экс-главы "Укрэнерго" Всеволода Ковальчука не подтвердились - расследование

Николай Полищук
НЭК
НЭК "Укрэнерго". Фото: glavcom.ua

Публичные обвинения в коррупции НЭК "Укрэнерго" и её бывшего руководителя Всеволода Ковальчука могли быть политическим заказом или местью обиженных подрядчиков компании. Об этом говорится в расследовании профильного издания об энергетике "Экспро"  - "Кейс "Укрэнерго": успешный корпоративный опыт VS политические обвинения".

Как утверждает издание, на протяжении последних нескольких месяцев в средствах массовой информации регулярно появлялись новости о коррупционных нарушениях в Укрэнерго. Двое бывших депутатов от "Самопомощи" Лев Пидлисецкий и Виктория Войцицкая даже собирали пресс-конференцию, на которой анонсировалось разоблачение коррупционных схем в национальном системном операторе, ссылаясь на отчёт аудиторской компании KPMG. В то же время, в процессе пресс-конференции на прямой вопрос журналиста, есть ли в отчетах KPMG подтверждение коррупции, экс-депутаты в один голос заявили, что нет и речь идёт о потенциальном конфликте интересов. Напомним, что Лев Пидлисецкий был уволен из наблюдательного совета Укрэнерго как раз из-за конфликта интересов и подозрения в коррупции.

Отраслевое издание “Expro Electricity” провело собственное расследование закупок Укрэнерго и обнаружило, что ситуация с коррупцией в Укрэнерго строго противоположная: на протяжении нескольких последних лет компания закупала дорогостоящее высоковольтное оборудование и материалы в полтора-два раза дешевле, чем остальные участники этого рынка, включая такие крупные и стратегические компании, как Энергоатом, Укргидроэнерго, Центрэнерго, целый ряд облэнерго. В 2018-2019 годах "Укрэнерго" закупало оборудование дешевле чем "Энергоатом", "Укргидроэнерго" и "Центрэнерго" в 1,4-2, 1 раза.

При этом, как отмечается в расследовании, оператор системы передачи эффективно реформировал систему закупок и покупал оборудование намного дешевле, чем другие участники энергорынка.

Реформа системы госзакупок началась с приходом на должность главы Всеволода Ковальчука, который до этого был первым заместителем директора и отвечал за направление международных инвестиций и сотрудничество с ЕБРР, Всемирным банком, Европейским инвестиционным банком и др.

По данным издания, в апреле 2018 Инициатива прозрачности инфраструктуры CoST (Construction Sector Transparency Initiative) признала беспрецедентным уровень открытости информации о закупках НЭК. Компания предоставила 93% информации на запросы инициативы CoST. Такую же оценку "Укрэнерго" получило от международной организации Transparency International.

Больше новостей о:

Украина на карантине 170-й день. Какие регионы отнесены к "красной" зоне
Украина заморозила все контакты с Беларусью, — Кулеба
Новости
Экономные потребители Ровенщины покупают газ на зиму летом 09:40 Пресс-релиз
Мы не должны допустить возвращения "лихих 90-х". Зеленский отреагировал на стрельбу под Харьковом 09:35
Заболеваемость коронавирусом стремительно растет третий день подряд 09:30
Только списание долгов за газ позволит избежать повышения тарифов на коммунальные услуги, - исследование 09:15
Взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в Одессе. Фото: Думская
В Одессе произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе 09:06
больше новостей
Вступительная кампания-2020: МОН опубликовало список самых популярных специальностей и ВУЗов среди абитуриентов 12:13
Пенсионеры. Фото: dobrepole.com.ua
Как получить информацию о пенсии и стаже не выходя из дома. Функции приложения от Пенсионного фонда 05:45
Сегодня вузы опубликуют списки поступивших на бюджет. До какого числа и как подавать оригиналы документов 09:10
Иностранцам на месяц запретили въезжать в Украину. Список тех, кого не касается ограничение 07:00
В Минсоце рассказали, при каких условиях декретный отпуск засчитывается в страховой стаж 05:10 Инфографика
больше новостей
В 1-м квартале 2020 года цена на электроэнергию в Украине была выше, чем в Европе, — Еврокомиссия 10:00
Порвался самый большой флаг Украины, поднятый в Киеве несколько дней назад 13:56
Иностранцам на месяц запретили въезжать в Украину. Список тех, кого не касается ограничение 07:00
Судья Пидпалый создал прецедент, по которому каждый украинец может стать должником, – СМИ 17:52
Как будут работать школы с 1 сентября. Главные правила и запреты от Минздрава 05:45
больше новостей
Нацвалюта ослабла. Официальный курс гривны на три дня
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok