Обвинения политиков в адрес экс-главы "Укрэнерго" Всеволода Ковальчука не подтвердились - расследование

Публичные обвинения в коррупции НЭК "Укрэнерго" и её бывшего руководителя Всеволода Ковальчука могли быть политическим заказом или местью обиженных подрядчиков компании. Об этом говорится в расследовании профильного издания об энергетике "Экспро" - "Кейс "Укрэнерго": успешный корпоративный опыт VS политические обвинения".

Как утверждает издание, на протяжении последних нескольких месяцев в средствах массовой информации регулярно появлялись новости о коррупционных нарушениях в Укрэнерго. Двое бывших депутатов от "Самопомощи" Лев Пидлисецкий и Виктория Войцицкая даже собирали пресс-конференцию, на которой анонсировалось разоблачение коррупционных схем в национальном системном операторе, ссылаясь на отчёт аудиторской компании KPMG. В то же время, в процессе пресс-конференции на прямой вопрос журналиста, есть ли в отчетах KPMG подтверждение коррупции, экс-депутаты в один голос заявили, что нет и речь идёт о потенциальном конфликте интересов. Напомним, что Лев Пидлисецкий был уволен из наблюдательного совета Укрэнерго как раз из-за конфликта интересов и подозрения в коррупции.

Отраслевое издание “Expro Electricity” провело собственное расследование закупок Укрэнерго и обнаружило, что ситуация с коррупцией в Укрэнерго строго противоположная: на протяжении нескольких последних лет компания закупала дорогостоящее высоковольтное оборудование и материалы в полтора-два раза дешевле, чем остальные участники этого рынка, включая такие крупные и стратегические компании, как Энергоатом, Укргидроэнерго, Центрэнерго, целый ряд облэнерго. В 2018-2019 годах "Укрэнерго" закупало оборудование дешевле чем "Энергоатом", "Укргидроэнерго" и "Центрэнерго" в 1,4-2, 1 раза.

При этом, как отмечается в расследовании, оператор системы передачи эффективно реформировал систему закупок и покупал оборудование намного дешевле, чем другие участники энергорынка.

Реформа системы госзакупок началась с приходом на должность главы Всеволода Ковальчука, который до этого был первым заместителем директора и отвечал за направление международных инвестиций и сотрудничество с ЕБРР, Всемирным банком, Европейским инвестиционным банком и др.

По данным издания, в апреле 2018 Инициатива прозрачности инфраструктуры CoST (Construction Sector Transparency Initiative) признала беспрецедентным уровень открытости информации о закупках НЭК. Компания предоставила 93% информации на запросы инициативы CoST. Такую же оценку "Укрэнерго" получило от международной организации Transparency International.

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