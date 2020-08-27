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  • Продажа гостиницы "Днепр" - сигнал того, что в Украине проходят честные и прозрачные торги, - Денис Шмыгаль
27 августа 2020, четверг, 17:48 460
Экономика 2020-08-27T18:30:02+03:00
Українські Новини
Продажа гостиницы "Днепр" - сигнал того, что в Украине проходят честные и прозрачные торги, - Денис Шмыгаль

Продажа гостиницы "Днепр" - сигнал того, что в Украине проходят честные и прозрачные торги, - Денис Шмыгаль

Ольга Фандорина
Днепр, Денис Шмыгаль, Гостиница Днепр, Продажа гостиницы
Гостиница Днепр. Фото: dniprohotel.ua
Гостиница Днепр. Фото: dniprohotel.ua

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что недавний аукцион по продаже столичной гостиницы "Днепр" является подтверждением того, что Украина верна принципам честных и прозрачных торгов.

Как сообщается на Правительственном портале, об этом он заявил на встрече с заместителем государственного секретаря США Стивеном Биґеном, передает ТСН.

Во время встречи глава украинского правительства отметил, что участие американских инвесторов в приватизации украинских государственных предприятий может помочь укреплению двусторонних отношений стран.

"Приватизация неэффективных предприятий даст им новый толчок для развития, создаст рабочие места и положительно скажется на экономике. Продажа гостиницы" Днепр "стал для инвесторов сигналом, что Украина верна принципам честных и прозрачных торгов. Поэтому приглашаем американских инвесторов также присоединиться к аукционам", — сказал премьер.

В то же время, Биґен сказал, что США поддерживают правительство в проведении реформ, которые укрепляют демократические институты и улучшают бизнес-климат.

Ранее сообщалось, что в Окружной административный суд Киева подали иск против продажи гостиницы "Днепр" о признании противоправным и таким, что требует отмены приказа Фонда госимущества от 29 июля 2020 года. Речь идет о документе, которым утвердили протокол результатов электронного аукциона по продаже 100% госпакета гостиницы "Днепр".

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