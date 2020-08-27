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27 августа 2020, четверг, 13:41 908
Судебная власть 2020-08-27T13:57:41+03:00
Українські Новини
Нацполиция и Офис генпрокурора играют на стороне рейдеров "Эконии", – Лана Синичкина

Нацполиция и Офис генпрокурора играют на стороне рейдеров "Эконии", – Лана Синичкина

Павел Твердохлиб
Рейдерство, Ирина Варагаш, Экония, Малятко, Лана Синичкина
Лана Синичкина. Фото: informator.press
Лана Синичкина. Фото: informator.press

Компания "Экония", известная детским питанием "Малятко", пытается противостоять третей попытке рейдерского захвата, который по надуманному уголовному делу многолетней давности пытаются реализовать захватчики при содействии Национальной полиции и Офиса генерального прокурора.

Об этом в ходе интервью порталу Информатор заявила адвокат "Эконии" Лана Синичкина.

По словам правозащитника, недавно на предприятии прошли обыски в рамках уголовного дела по событиям 2012 года, которое абсолютно не касается производственной деятельности "Эконии". Все было сделано так, чтобы не только парализовать работу предприятия, но и подорвать ее имидж в глазах контрагентов.

"Расследуются события 2012 года, к которым компания не имеет отношения. Зачем следователь отправляла письма контрагентам компании (розничным сетям) с информацией о наличии какого-то уголовного дела? Это известная технология по дискредитации и создании проблем в бизнесе. Кроме того, меры, предпринятые во время обысков, были явно чрезмерными: в результате предсказуемо не нашли ничего, что хоть как-то касалось событий 2012 года, зато временно заблокировали работу предприятия, изъяв сервера", - проинформировала Синичкина.

Адвокат добавила, что уголовное дело полностью построено на показаниях, которые сфабриковал сам рейдер и его окружение. Однако правоохранительные органы не ставят под сомнение их достоверность, считая голословную информацию захватчиков достаточной для вмешательства в чужой законный бизнес.

"Так кто угодно может заявить о выдуманном преступлении 10-20 летней давности, и правоохранители без доли сомнений побегут устраивать маски-шоу на предприятии, подрывать репутацию. Обычно, даже при наличии прямых доказательств серьезных преступлений, наши следственные органы не торопятся качественно их расследовать, тянут годами. А тут такой порыв, такие ресурсы брошены!  Для нас очевидно, что уголовное дело, в рамках которого "кошмарят" "Эконию", построено на ложных показаниях. Цель – давление на собственников через процессуальные действия и угрозу личной свободе", - убеждена адвокат.

Лана Синичкина свидетельствует также, что еще в 2010 года кассационный суд поставил окончательную точку в хозяйственном споре и подтвердил имущественные права на активы "Эконии" Ирины Варагаш. Однако рейдеры, в лице физических лиц Титова и Курилова не согласились с решением суда, организовав уже третью попытку противозаконного захвата предприятия с помощью силовиков.

"Первая попытка была в 2010 году. Тогда Титов предъявлял фиктивное мировое соглашение, по которому ему якобы принадлежало более 50% паев мебельной фабрики. С этим решением и группой вооруженных лиц он пришел захватывать новый построенный завод. Попытка не удалось, фиктивное мировое соглашение отменил суд, а захватчики предприятия (все кроме Титова) привлечены к уголовной ответственности. Вторая попытка была в 2018 году: с поддельными документами Титов зарегистрировал в реестре недвижимости объект-клон "Эконии" и пытался осуществить силовой захват завода. Попытку пресекли, отменив незаконную регистрацию через специальную антирейдерскую комиссию Минюста", - констатировала хронологию событий адвокат "Эконии".

Лана Синичкина проинформировала, что в данный момент, с целью защиты законных прав собственности, юристы "Эконии" подали ряд заявлений о преступлении по факту давления и вмешательства в законную деятельность компании, официально заявили о неправдивых свидетельских показаниях в деле. Однако крен правоохранительных органов в сторону лиц с сомнительной репутацией и игнорирование признаков серьезных преступлений свидетельствует о наличии личного интереса у представителей Нацполиции и Офиса генпрокурора и злоупотреблении полномочиями в угоду рейдерам.

"Экония" еще в 2018 году подала несколько заявлений о преступлении по факту рейдерства и мошенничества. Но в нашей стране следственные органы в большинстве случаев не заинтересованы выполнять свою работу качественно – несмотря на наличие фактов и доказательств полиция фактически не проводит расследование. Более того, полиция пропустила сроки для продления следствия, это говорит об абсолютной бездеятельности правоохранительных органов по защите настоящих пострадавших", - резюмировала адвокат.

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