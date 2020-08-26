подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Политика
  • Кабмин
  • Кабмин назначил главой "Укртрансбезопасности" Егора Прокопчука – правозащитника и топ-менеджера
26 августа 2020, среда, 19:55 477
Кабмин 2020-08-26T20:01:27+03:00
Українські Новини
Кабмин назначил главой "Укртрансбезопасности" Егора Прокопчука – правозащитника и топ-менеджера

Кабмин назначил главой "Укртрансбезопасности" Егора Прокопчука – правозащитника и топ-менеджера

Сергей Паламаренко
Кабмин, Укртрансбезопасность, Егор Прокопчук
Егор Прокопчук. Фото из открытых источников
Егор Прокопчук. Фото из открытых источников

Кабинет Министров Украины назначил Егора Прокопчука новым председателем Государственной службы по безопасности на транспорте ("Укртрансбезопасности").

Такое решение было принято сегодня, 26 августа, на заседании Кабмина.

Егор Прокопчук 1986 года рождения, имеет несколько высших образований. В частности, в 2007 году он окончил Национальный технический университет Украины (КПИ) по специальности "прикладной системный анализ" и Международный университет финансов в Киеве по специальности "финансы". В 2008 году Прокопчук окончил George Brown College (Торонто, Канада) по специальности "международный бизнес", в 2012 и 2013 годах окончил Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко по двум специальностям: "финансы" и "правоведение".

Последним местом работы Прокопчука стала должность генерального директора ГПП "Кривбаспромводоснабжение", которую он занимал с 2016 по 2020 годы.

В 2014 году был начальником управления деловодства и контроля Одесской областной государственной администрации, в 2014-2016 годах главой общественной организации "Центр защиты одесситов" и председателем наблюдательного совета ООО "ТРК "Нова Одеса".

Напомним, ранее сообщалось, что ГПП "Кривбаспромводоснабжение" вышло из затяжного финансового кризиса, сократив задолженность предприятия более чем в 2 раза и реструктуризировав долги. К 2020 году средняя зарплата в "Кривбаспромводоснабжение" увеличилась с 4 300 гривен до 9 200 гривен. В ноябре 2019 года криворожские средства массовой информации сообщали, что на предприятии "Кривбаспромводоснабжение" появился единственный в Кривом Роге современный офис open space в стиле лофт.

Государственная служба Украины по безопасности на транспорте ("Укртрансбезопасность") является центральным органом исполнительной власти, который реализует государственную политику в сфере безопасности на автотранспорте общего пользования, городском электротранспорте, железнодорожном, морском и речном (кроме сферы безопасности мореходства судов флота рыбного хозяйства).

Больше новостей о: Кабмин Укртрансбезопасность Егор Прокопчук

В Украине продлили карантин до ноября. Какие ограничения будут действовать
В Минздраве назвали обязательные требования к учебному процессу с 1 сентября
Новости
Кабмин назначил главой "Укртрансбезопасности" Егора Прокопчука – правозащитника и топ-менеджера 19:55
Использовал Марш защитников как массовку для фото, – ветераны АТО раскритиковали Порошенко 19:19
Курортный Куяльницкий лиман завалили мусором местные жители 19:09
116 граждан Израиля, прилетевших в Умань, задержали: 12 из них депортировали 19:06
Против лидера ультраправых из "С14" Карася завели уголовное дело из-за угроз редакции "Страны" 18:50
больше новостей
Вступительная кампания-2020: МОН опубликовало список самых популярных специальностей и ВУЗов среди абитуриентов 12:13
"Укрзализныця" запускает новый региональный поезд 19:48
В МОН рассказали, кто должен обеспечить школы масками и антисептиками 06:20
Перерасчет пенсий и подорожание доллара. Какие изменения ждут украинцев в сентябре 05:30
Импортная рыба на украинских прилавках. Откуда к нам везут морепродукты 07:00
больше новостей
В 1-м квартале 2020 года цена на электроэнергию в Украине была выше, чем в Европе, — Еврокомиссия 10:00
Работа. Фото: pixabay
С 1 сентября усиливается контроль за неофициальным трудоустройством. Какие штрафы 06:30
Большой Государственный Герб Украины уже существует. Президент Зеленский должен его утвердить, - Фонд «Украина XXI века» 10:20
Сотрудника СБУ назначили черкасским губернатором 17:26
Мост через Босфор в Стамбуле в цветах флага Украины. Фото: facebook/CGUinIstanbul
Мосты через Босфор в Стамбуле и телебашню Атакуле "одели" в цвета украинского флага 12:18
больше новостей
Кабмин на месяц запретил въезд в Украину иностранцам. Кого не коснется ограничение
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok