Кабмин назначил главой "Укртрансбезопасности" Егора Прокопчука – правозащитника и топ-менеджера

Кабинет Министров Украины назначил Егора Прокопчука новым председателем Государственной службы по безопасности на транспорте ("Укртрансбезопасности").

Такое решение было принято сегодня, 26 августа, на заседании Кабмина.

Егор Прокопчук 1986 года рождения, имеет несколько высших образований. В частности, в 2007 году он окончил Национальный технический университет Украины (КПИ) по специальности "прикладной системный анализ" и Международный университет финансов в Киеве по специальности "финансы". В 2008 году Прокопчук окончил George Brown College (Торонто, Канада) по специальности "международный бизнес", в 2012 и 2013 годах окончил Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко по двум специальностям: "финансы" и "правоведение".

Последним местом работы Прокопчука стала должность генерального директора ГПП "Кривбаспромводоснабжение", которую он занимал с 2016 по 2020 годы.

В 2014 году был начальником управления деловодства и контроля Одесской областной государственной администрации, в 2014-2016 годах главой общественной организации "Центр защиты одесситов" и председателем наблюдательного совета ООО "ТРК "Нова Одеса".

Напомним, ранее сообщалось, что ГПП "Кривбаспромводоснабжение" вышло из затяжного финансового кризиса, сократив задолженность предприятия более чем в 2 раза и реструктуризировав долги. К 2020 году средняя зарплата в "Кривбаспромводоснабжение" увеличилась с 4 300 гривен до 9 200 гривен. В ноябре 2019 года криворожские средства массовой информации сообщали, что на предприятии "Кривбаспромводоснабжение" появился единственный в Кривом Роге современный офис open space в стиле лофт.

Государственная служба Украины по безопасности на транспорте ("Укртрансбезопасность") является центральным органом исполнительной власти, который реализует государственную политику в сфере безопасности на автотранспорте общего пользования, городском электротранспорте, железнодорожном, морском и речном (кроме сферы безопасности мореходства судов флота рыбного хозяйства).

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