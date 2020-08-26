Использовал Марш защитников как массовку для фото, – ветераны АТО раскритиковали Порошенко

В среде националистов скандал: они заявили, что бывший Президент Украины Петр Порошенко узурпировал "Марш защитников", который прошел по Киеву на День Независимости. Порошенко возглавил одну из колонн вопреки просьбам ветеранов, а затем использовал марш для пиара своей политической партии "Европейская солидарность".

Об этом сообщило интернет-издание Страна.ua.

Организация "Рух ветеранів України", курировавшая проведение Марша защитников, 25 августа подвела его первые итоги. Два длинных абзаца там посвящено критике Порошенко и "Евросолидарности".

"Небольшое удивление вызвало появление в последних колоннах Марша Петра Порошенко. Из-за неоднозначного отношения к нему, как к бывшему президенту в ветеранской среде, представители Оргкомитета неоднократно передавали представителям его политсилы просьбу ВСЕХ организаторов воздержаться от прохождения во главе колонны "Справа Громад" (организация, подконтрольная Порошенко и его партии "Евросолидарность").

Были получены четкие ответы, что просьба была услышана - и, как видим, полностью проигнорирована. Очевидно их слово, как политической партии, ничего не стоит, а жажда минутного пиара пятого президента важнее, чем просьба участников боевых действий.

Кроме того, очень странно выглядело "продавливание" главой колонны людей для освобождения дороги на Европейскую Площадь и движение собственной машины озвучки. В конце концов, это нарушение элементарных правил проведения массовых мероприятий с большим скоплением людей. Игнорирование просьбы "Руха ветеранов Украины" будет учтено при планировании следующих действий", - говорится в заявлении.

Накануне марша его организаторы декларировали, что он будет без политической пропаганды.

При этом сторонники Порошенко за несколько дней до шествия утверждали, что марш возглавит депутат от "Евросолидарности" Михаил Забродский. А также глава "Украинской добровольческой армии" (УДА) Дмитрий Ярош. Соответствующи видеоролик опубликовал блогер-порохобот Алексей Петров.

После этого "Рух ветеранов" потребовал у "Евросолидарности" опровергнуть это заявление. И подчеркнул, что никто вообще марш не возглавляет - это мероприятие, у которого нет единого руководителя. Правда, опровержения не последовало.

После обвинений от ветеранов многие начали критиковать Порошенко. В частности, претензии к Порошенко описал в Facebook волонтер Геннадий Друзенко.

"Петр Алексеевич не был бы собой, если бы не попытался использовать чужое мероприятие в личных целях... Именно "сымпровизированное" участие коробки ЕС (участники марша делились на "коробки", каждую из которых вела определенная организация) создало хаос во второй половине колонны, которая формировалась так, чтобы Петра Алексеевича с его сторонниками не выгнали с марша ветеранов.

УДА, вместо 34-й коробки, стала после "Азова" (известного своей "любовью" к Порошенко) и ОО "Центурия", которая также ориентируется на Билецкого. По сути Дмитрий Ярош нарушил предыдущие договоренности и прикрыл своими бойцами Петра Алексеевича и его свиту", - написал участник марша.

По его словам, колонна "Евросолидарности", вопреки регламенту, стала в конец марша ветеранов. А когда он дошел до Майдана незалежности, "коробка" "Евросолидарности" двинулась дальше в сторону Европейской площади. Таким образом использовав заполненную ветеранами площадь как массовку для фотографий Порошенко во главе "многотысячной колонны ветеранов".

"Более того, впереди сторонники Петра Алексеевича несли баннер с одним из официальных лозунгов партии ЕС: "С независимостью не шутят", который сейчас развешан в партийных цветах по всей Украине", - резюмировал Друзенко.

Бывший народный депутат Сергей Лещенко считает, что свой митинг на Европейской площади, который состоялся после шествия, Порошенко использовал для записи видеоматериалов для грядущих выборов.

"Ветераны были использованы им как массовка для его пиара. На то, что во время митинга производилась съемка предвыборных роликов, указывало множество факторов:

использование Петром Порошенко и наличие в кадре предвыборного лозунга его партии на местных выборах - "С независимостью не шутят";

наличие возле Порошенко видеосуфлера для начитки заранее прописанного текста;

отсутствие на митинге другой партийной символики, кроме "Европейской солидарности".

То есть претензия к Порошенко во-первых, в том, что он вообще появился во главе одной из колонн, хотя его просили этого не делать. А во-вторых - что использовал марш для своего пиара и пытался создать впечатление, что возглавлял вообще все мероприятие.

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