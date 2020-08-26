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26 августа 2020, среда, 17:52 668
Судебная власть 2020-08-26T18:02:51+03:00
Українські Новини
Судья Пидпалый создал прецедент, по которому каждый украинец может стать должником, – СМИ

Судья Пидпалый создал прецедент, по которому каждый украинец может стать должником, – СМИ

Сергей Паламаренко
Печерский райсуд Киева, Вячеслав Пидпалый, Фальшивый договор займа
Печерский районный суд Киева. Фото из открытых источников
Печерский районный суд Киева. Фото из открытых источников

Судья Печерского районного суда г. Киева Вячеслав Пидпалый обязал ответчика выплатить истцу более 56 млн гривен по фальшивому договору займа.

Об этом сообщило интернет-издание "РБК-Украина" в статье "Опасный прецедент: как Печерский суд нарушает права украинцев".

"20 августа в Печерском суде рассматривался, казалось бы, ничем не примечательный гражданский спор о договоре займа. В итоге следственный судья Вячеслав Пидпалый обязал ответчика выплатить истцу более 56 млн гривен - почти 51,6 млн самого долга по займу, 4,9 млн процентов и еще 8 тыс. гривен судебного сбора", - написало издание.

По мнению журналистов, решение судьи Пидпалого создает опасный прецедент, потому что подпись ответчика под данным договором займа, с большой долей вероятности, оказалась поддельной, что установили одновременно 3 экспертизы - Министерство внутренних дел (Киевский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр), Служба безопасности Украины (Украинский научно-исследовательский институт специальной техники и судебных экспертиз) и Министерство юстиции (Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз).

"Никто из украинских граждан не застрахован от того, что на него какие-то мошенники не оформили поддельный договор о займе, а потом через некоторое время не обяжут его в судебном порядке выплатить им многомиллионную сумму денег. Примечательно, что данная схема сама по себе довольно вариативная – требования могут касаться и личной недвижимости граждан, их собственных транспортных средств и другого ценного имущества", - написало "РБК-Украина".

По информации издания, коллегия адвокатов Украины также обеспокоена этой ситуацией, и готовит соответствующее обращения на имя Президента Украины Владимира Зеленского, где вердикт судьи Вячеслава Пидпалого будет назван, как минимум, опасным прецедентом для всего украинского правосудия, а как максимум, юридическое профессиональное сообщество страны призовет власть отреагировать на действия суда в и так слишком корупциогенной судебной сфере.

Напомним, что судья Пидпалый известен тем, что снимал аресты со счетов беглых чиновников времен Януковича, помог бизнесмену Игорю Коломойскому разорвать договор личной поруки по Приватбанку перед Национальным банком Украины, а также разрешил Генеральной прокуратуре получать информации о телефонных трафиках двух известных журналисток: Натальи Седлецкой из программы "Схемы" и Кристины Бердинских из издания "Новое время".

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