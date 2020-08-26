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26 серпня 2020, середа, 17:52 166
Судова влада 2020-08-26T19:15:02+03:00
Українські Новини
Суддя Підпалий створив прецедент, за яким кожен українець може стати боржником, – ЗМІ

Суддя Підпалий створив прецедент, за яким кожен українець може стати боржником, – ЗМІ

Сергій Паламаренко
Печерський райсуд Києва, В'ячеслав Підпалий, Фальшива угода про позику
Печерский районный суд Киева. Фото из открытых источников
Печерский районный суд Киева. Фото из открытых источников

Суддя Печерського районного суду м. Києва В'ячеслав Підпалий зобов'язав відповідача виплатити позивачу понад 56 млн гривень за фальшивою угодою про позику.

Про це повідомило інтернет-видання "РБК-Україна" в статті "Небезпечний прецедент: як Печерський суд порушує права українців".

"20 серпня в Печерському суді розглядався, здавалося б, нічим не примітний цивільний спір про договір позики. У підсумку слідчий суддя В'ячеслав Підпалий зобов'язав відповідача виплатити позивачу понад 56 млн гривень - майже 51,6 млн самого боргу за позикою, 4,9 млн відсотків та ще 8 тис. гривень судового збору", - написало видання.

На думку журналістів, рішення судді Підпалого створює небезпечний прецедент, тому що підпис відповідача під даною угодою про позику, з великою часткою ймовірності, виявилася підробленою, що встановили одночасно 3 експертизи - Міністерство внутрішніх справ (Київський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр), Служба безпеки Україна (Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз) і Міністерство юстиції (Київський науково-дослідний інститут судових експертиз).

"Ніхто з українських громадян не застрахований від того, що на нього якісь шахраї не оформили підроблену угоду про позику, а потім через якийсь час не зобов'яжуть його в судовому порядку виплатити їм багатомільйонну суму грошей. Примітно, що дана схема сама по собі досить варіативна - вимоги можуть стосуватися й особистої нерухомості громадян, їх власних транспортних засобів та іншого цінного майна", - написало "РБК-Україна".

За інформацією видання, колегія адвокатів України також стурбована цією ситуацією, і готує відповідне звернення на ім'я Президента України Володимира Зеленського, де вердикт судді В'ячеслава Підпалого буде названий, як мінімум, небезпечним прецедентом для всього українського правосуддя, а як максимум, юридична професійне співтовариство країни закличе владу відреагувати на дії суду в й так занадто корупціогенній судовій сфері.

Нагадаємо, що суддя Підпалий відомий тим, що знімав арешти з банківських рахунків чиновників-втікачів часів Януковича, допоміг бізнесменові Ігорю Коломойському розірвати договір особистої поруки щодо Приватбанку перед Національним банком України, а також дозволив Генеральній прокуратурі отримувати інформації про телефонні трафіки двох відомих журналісток: Наталії Седлецької з програми "Схеми" та Христини Бердинських з видання "Новий час".

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