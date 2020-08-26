Суддя Підпалий створив прецедент, за яким кожен українець може стати боржником, – ЗМІ

Суддя Печерського районного суду м. Києва В'ячеслав Підпалий зобов'язав відповідача виплатити позивачу понад 56 млн гривень за фальшивою угодою про позику.

Про це повідомило інтернет-видання "РБК-Україна" в статті "Небезпечний прецедент: як Печерський суд порушує права українців".

"20 серпня в Печерському суді розглядався, здавалося б, нічим не примітний цивільний спір про договір позики. У підсумку слідчий суддя В'ячеслав Підпалий зобов'язав відповідача виплатити позивачу понад 56 млн гривень - майже 51,6 млн самого боргу за позикою, 4,9 млн відсотків та ще 8 тис. гривень судового збору", - написало видання.

На думку журналістів, рішення судді Підпалого створює небезпечний прецедент, тому що підпис відповідача під даною угодою про позику, з великою часткою ймовірності, виявилася підробленою, що встановили одночасно 3 експертизи - Міністерство внутрішніх справ (Київський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр), Служба безпеки Україна (Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз) і Міністерство юстиції (Київський науково-дослідний інститут судових експертиз).

"Ніхто з українських громадян не застрахований від того, що на нього якісь шахраї не оформили підроблену угоду про позику, а потім через якийсь час не зобов'яжуть його в судовому порядку виплатити їм багатомільйонну суму грошей. Примітно, що дана схема сама по собі досить варіативна - вимоги можуть стосуватися й особистої нерухомості громадян, їх власних транспортних засобів та іншого цінного майна", - написало "РБК-Україна".

За інформацією видання, колегія адвокатів України також стурбована цією ситуацією, і готує відповідне звернення на ім'я Президента України Володимира Зеленського, де вердикт судді В'ячеслава Підпалого буде названий, як мінімум, небезпечним прецедентом для всього українського правосуддя, а як максимум, юридична професійне співтовариство країни закличе владу відреагувати на дії суду в й так занадто корупціогенній судовій сфері.

Нагадаємо, що суддя Підпалий відомий тим, що знімав арешти з банківських рахунків чиновників-втікачів часів Януковича, допоміг бізнесменові Ігорю Коломойському розірвати договір особистої поруки щодо Приватбанку перед Національним банком України, а також дозволив Генеральній прокуратурі отримувати інформації про телефонні трафіки двох відомих журналісток: Наталії Седлецької з програми "Схеми" та Христини Бердинських з видання "Новий час".

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