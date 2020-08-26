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  • Наклейку "Зе-команда" отклеил, – глава Днепропетровского облсовета Олейник недоволен политикой Президента
26 августа 2020, среда, 15:35 866
Политика 2020-08-26T16:00:01+03:00
Українські Новини
Наклейку "Зе-команда" отклеил, – глава Днепропетровского облсовета Олейник недоволен политикой Президента

Наклейку "Зе-команда" отклеил, – глава Днепропетровского облсовета Олейник недоволен политикой Президента

Сергей Паламаренко
Президент Украины, Святослав Олейник, Владимир Зеленский, Днепропетровский облсовет
Святослав Олейник. Фото из открытых источников
Святослав Олейник. Фото из открытых источников

Председатель Днепропетровского областного совета Святослав Олейник заявил, что разочаровался в кадровой политике Президента Украины Владимира Зеленского, поэтому снял со своего телефона наклейку "Зе-команда".

Об этом Олейник сообщил в интервью интернет-изданию Главком.

"Отклеил наклейку я из-за кадровой политики - это потраченное время, которое дорого нам будет стоить", - сказал Олейник.

По его совам, после смены власти мало что поменялось, бюджеты как раньше разворовывались, так и сейчас продолжается то же самое.

"Грабеж местных бюджетов был просто трендом при Порошенко, и при Зеленском он особо не прекратился. А у себя мы его прекратили", - похвалился Олейник.

Главными виновниками хищения бюджетных средств он считает мэров городов, правда, конкретных фактов воровства не приводит. К мэрам вообще и к мэру Днипра Борису Филатову, в частности, у Олейника преимущественно негативное отношение. Он назвал их "проходимцами": "Речь идет об отдельно взятых мэрах, которые, я уверен, больше всего погрязли в коррупции в своих городах. Они крепко запустили руки в городские бюджеты и теперь свое право на хищение бюджетов пытаются как-то заретушировать, назвав это нападками на местное самоуправление".

В число мэров-"проходимцев", по словам Олейника, кроме Филатова, попадают также мэры Львова, Ивано-Франковска и Черкасс. Критика Олейника связана с противостоянием названных мэров и центральной власти в отношении полномочий по введению карантина в отдельно взятых регионах. Олейник считает, что мэры, стремясь снять ограничительные меры, преследуют при этом собственные корыстные цели.

"Знаете, о чем спрашивали мэры на всех селекторных совещаниях с Президентом, на которых я присутствовал? Чтобы заработали рынки. Такое впечатление, что у каждого мэра есть несколько рынков и больше никакие заботы их не интересуют. По каждой роже было видно, что у них есть рынок, и они очень обеспокоены тем, как же этот рынок будет работать", - сказал Олейник.

Он возлагает надежды на то, что местные выборы приведут в местные советы новые политические силы. Одной из таких перспективных сил он считает Партию Шария.

"Думаю, что основным парламентским партиям буду помогать, даже Партии Шария, которая имеет все шансы прийти в местный совет", - заявил Олейник.

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