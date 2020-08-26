Наклейку "Зе-команда" отклеил, – глава Днепропетровского облсовета Олейник недоволен политикой Президента

Председатель Днепропетровского областного совета Святослав Олейник заявил, что разочаровался в кадровой политике Президента Украины Владимира Зеленского, поэтому снял со своего телефона наклейку "Зе-команда".

Об этом Олейник сообщил в интервью интернет-изданию Главком.

"Отклеил наклейку я из-за кадровой политики - это потраченное время, которое дорого нам будет стоить", - сказал Олейник.

По его совам, после смены власти мало что поменялось, бюджеты как раньше разворовывались, так и сейчас продолжается то же самое.

"Грабеж местных бюджетов был просто трендом при Порошенко, и при Зеленском он особо не прекратился. А у себя мы его прекратили", - похвалился Олейник.

Главными виновниками хищения бюджетных средств он считает мэров городов, правда, конкретных фактов воровства не приводит. К мэрам вообще и к мэру Днипра Борису Филатову, в частности, у Олейника преимущественно негативное отношение. Он назвал их "проходимцами": "Речь идет об отдельно взятых мэрах, которые, я уверен, больше всего погрязли в коррупции в своих городах. Они крепко запустили руки в городские бюджеты и теперь свое право на хищение бюджетов пытаются как-то заретушировать, назвав это нападками на местное самоуправление".

В число мэров-"проходимцев", по словам Олейника, кроме Филатова, попадают также мэры Львова, Ивано-Франковска и Черкасс. Критика Олейника связана с противостоянием названных мэров и центральной власти в отношении полномочий по введению карантина в отдельно взятых регионах. Олейник считает, что мэры, стремясь снять ограничительные меры, преследуют при этом собственные корыстные цели.

"Знаете, о чем спрашивали мэры на всех селекторных совещаниях с Президентом, на которых я присутствовал? Чтобы заработали рынки. Такое впечатление, что у каждого мэра есть несколько рынков и больше никакие заботы их не интересуют. По каждой роже было видно, что у них есть рынок, и они очень обеспокоены тем, как же этот рынок будет работать", - сказал Олейник.

Он возлагает надежды на то, что местные выборы приведут в местные советы новые политические силы. Одной из таких перспективных сил он считает Партию Шария.

"Думаю, что основным парламентским партиям буду помогать, даже Партии Шария, которая имеет все шансы прийти в местный совет", - заявил Олейник.

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