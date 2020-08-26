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26 августа 2020, среда, 14:59 772
Выборы 2020-08-26T14:59:01+03:00
Українські Новини
"УДАР" будет принимать участие в местных выборах самостоятельно, - Кличко

"УДАР" будет принимать участие в местных выборах самостоятельно, - Кличко

Павел Твердохлиб
Киев, Выборы, Кличко, Партия, УДАР
Виталий Кличко. Фото: klichko.org
Виталий Кличко. Фото: klichko.org

Политическая партия "УДАР" пойдет на местные выборы отдельно. Об этом на съезде партии, который состоялся в Киеве, заявил лидер "УДАРа", мэр Киева, председатель Ассоциации городов Украины Виталий Кличко, информирует портал klichko.org.

"Главное решение, ради которого мы собрались сегодня, - "УДАР" идет на местные выборы! Идет, чтобы делать Украину богатым, демократическим и успешным государством. Страной, где царят закон и справедливость, где граждане чувствуют себя защищенными, страной, в которой мы все мечтаем жить, - сказал Кличко. - "УДАР" пойдет на местные выборы отдельно. И будет нести ответственность исключительно перед людьми. На это есть запрос наших сторонников. И еще больший запрос в обществе на открытость политики, а не закулисные договоренности. Как мэр столицы я всегда отстаивал интересы киевлян. Как лидер политической силы - европейское будущее Украины, демократические ценности и свободы ее граждан. И я остаюсь на этих позициях", - подчеркнул Виталий Кличко.

Он отметил, что ради развития Киева и Украины "УДАР" готов сотрудничать с демократическими, проевропейскими силами - в новом Киевсовете, в новоизбранных местных советах, на всех уровнях.

"Это сотрудничество будет открытым и в интересах граждан, а не отдельных политиков или по другим мотивам", - подчеркнул Кличко.

Он подчеркнул, что во власть должны прийти и молодые, активные люди, профессионалы с опытом. Потому, чтобы власти доверяли, она должна быть компетентной и эффективной. Доказывать воплощенными делами, что люди не ошиблись, выбрав ее.

"Команда" УДАРа "имеет опыт и знания. Имеет успехи и реализованные проекты. Сегодня "УДАР" объединяет успешных менеджеров, экспертов, волонтеров, общественных деятелей. И мы идем в местную власть, чтобы отстаивать интересы местного самоуправления. Внедрять эффективные решения как для защиты людей от коронавируса, так и для развития экономики. чтобы украинцы не теряли рабочие места и доходы. Мы идем, чтобы бороться с коррупцией и делать власть открытой и прозрачной. У нас есть такой план для Киева, который мы уже реализуем. И планы для городов и поселков Украины. Также, подчеркну, "УДАР" будет отстаивать муниципальные социальные программы в каждом регионе Украины", - отметил Виталий Кличко.

Он напомнил, что "УДАР" уже имеет эффективный опыт реализации своей программы и продемонстрировал это за последние шесть лет работы в Киевском городском совете.

"Когда мы в 2014 году пришли в Киевскую мэрию, там были разбитые помещения, пустой бюджет и разграблен город. Убитая инфраструктура, в которую десятилетиями не вкладывали средств, - сказал Кличко. - А на Востоке в это время война. В 2014-м команда "УДАРа" взяла на себя ответственность за преобразования в столице. Мы защищаем киевлян и развиваем город, который любим. Результаты нашей работы видят люди: почти тысяча отремонтированных дорог и проездов, ремонт мостов и путепроводов, обновленные парки и скверы, финансовая поддержка медиков и учителей , новые школы и детсады, отремонтированные отделения больниц и новое современное оборудование в них. Завершение инфраструктурных долгостроев и строительство новых станций метро, ​​новое уличное освещение, система видеонаблюдения в городе, новый общественный транспорт", - рассказал мэр Киева.

Он отметил, что десять лет деятельности партии были непростыми. Было сложно, когда в 2012 году "УДАР" шел в парламент, как молодая политическая сила и противостоял режиму Януковича, отстаивал личное голосование, боролся за подписание Соглашения об ассоциации с ЕС. Непростыми были времена Майдана, война с Россией на Востоке Украины, которая продолжается до сих пор. Новым современным вызовом стала мировая пандемия коронавируса. Когда необходимо защитить украинцев от стремительного распространения вируса, а экономику страны - от катастрофического падения и затяжного кризиса.

В этих условиях "УДАР" работал и продолжает работать над тем, чтобы Киев был современной европейской столицей. И примером для развития других городов Украины, которые уже перенимают опыт столицы.

"Нам еще много нужно сделать. Надо работать и работать... Воплощать изменения не только в Киеве. Мы готовы к этому! И готовы брать ответственность за преобразования в городах, городках и селах Украины", - отметил Виталий Кличко.

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