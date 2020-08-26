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26 августа 2020, среда, 14:19 871 Документ
Экономика 2020-08-26T14:19:01+03:00
Українські Новини
Для подъема танкера Delfi с пляжа в центре Одессы привлекли российские буксиры, - СМИ

Для подъема танкера Delfi с пляжа в центре Одессы привлекли российские буксиры, - СМИ

Сергей Паламаренко
Одесса, Транспорт, Буксиры, Украина-РФ, Танкер Делфи
Затонувший танкер
Затонувший танкер "Делфи"

Сегодня проходит очередная операция по подъему танкера Delfi, который затонул на одном из центральных пляжей Одессы в ноябре прошлого года. Одной из компаний, занимающаяся подъемом, является скандально известная "Трансшип", которая привлекла к этому процессу российские буксиры DIAMOND N и TOPAZ N. Об этом сообщает издание Delo.ua.

О том, что суда из России участвуют в операции по подъему танкера, пишет издание, неоднократно сообщалось и на странице в социальных сетях компании "Трансшип", и Администрации Морских Портов Украины.

Журналисты сообщают, что владелец группы "Трансшип" Андрей Иванов давно скандально известен как в отрасли, так и далеко за ее пределами. "Трансшип" ранее фигурировала в делах, связанных с незаконным обслуживанием российских судов. Кроме всего прочего, Иванов, в 2015 году зарегистрировал компанию по обслуживанию судов в аннексированном Крыму. Ежегодно, по данным СМИ, в Керченском проливе только с танкерами, которые транспортируют нефтепродукты, суда "Трансшип" проводят более 300 швартовых операций. А это, указывают авторы публикации, запрещено украинским законодательством.

Также журналисты выяснили, что в обмен на участие в кампании по подъему Delfi, Иванов потребовал восстановить в должности капитана одесского порта Александра Антонова.

"Кирилл Цюпко, назначенный капитаном порта от непонятной структуры - государственной службы морского и речного транспорта Украины, фактически таковым не является. Согласно кодексу торгового мореплавания (статья 77), капитан порта назначается приказом министра инфраструктуры, - пояснял Иванов. - Мы никогда не взялись бы выполнять работы до назначения легитимного капитана порта, каковым являлся Антонов. Основная функция капитана - это надзор за безопасностью мореплавания. Без утверждения плана капитаном порта мы ничего не смогли бы делать. Александр Антонов был восстановлен в должности по нашему требованию - он легитимный капитан порта и мы начали подписывать документы с его участием".

Сами буксиры DIAMOND N и TOPAZ N, говорится в публикации, принадлежат ПАО "Новороссийский морской торговый порт". Они вошли в акваторию порта "Черноморск" в июле по заявке компании с признаками фиктивности "УБК", и находятся у 19 причала.

Чиновники утверждают, что буксиры приписаны в Гонконге в собственности у компании Henford Logistics Ltd. В то же время СМИ провели расследование и доказали, что конечный владелец буксиров - Российская Федерация. Журналисты выяснили, что еще в 2010 году ОАО "Флот НМТП", который входит в группу компаний "Новороссийский морской торговый порт" приобрело 80% акций китайского пароходства Henford Logistics Ltd, который базируется в Гонконге.

В свою очередь, по данным Центра кибер-поиска Информационной системы Интегрированного реестра компаний (ICRIS), позволяющего получить информацию о зарегистрированных и хранящихся в Реестре компаниях Китая - директором Henford Logistics Ltd является гражданка России из Новороссийска Инна Кузнецова.

Факт пребывания буксира из государства - агрессора в украинском порту вызвал многочисленные протесты профоюзов порта, а также заинтересовали СБУ и СНБО.

Напомним, в начале лета вокруг Одесского морского порта и других портов Большой Одессы (Черноморск, "Южный") появился целый список новых "буксирных" компаний со всеми признаками фиктивности. Речь идет о компаниях "Ник-флот", "Вега Шиппинг", Украинская буксирная компания (УБК) и "Нави Шиппинг". Уставные фонды этих компаний составляют всего 5 тысяч гривен, большинство из них зарегистрированы 4-8 месяцев назад, у них отсутствуют собственные буксиры. УБК и вовсе появилась в июне 2020 года. При этом собственники компаний не только имеют российский след, но и пользуются админресурсом, чтобы аннексировать государственные порты.

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