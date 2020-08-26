Апелляцию на арест акций "Мотор Сич" можно смотреть онлайн на "Судовій владі України"

В связи со значительным общественным резонансом заседание столичного апелляционного суда о снятии арестов с акций Публичного акционерного общества (ПАО) "Мотор Сич" будет транслироваться в прямом эфире на специальной YouTube-платформе "Судова влада України".

После многочисленных просьб средств массвой информации, которые столкнулись с серьезными техническими препятствиями в освещении процесса из-за карантинных ограничений на присутствие в зале заседаний, Киевский апелляционный суд принял решение провести очередное заседание в прямом эфире.

Для этого создана специальная трансляция, которая начнется одновременно со стартом заседания суда для рассмотрения дела 27 августа в 15:15.

Напомним, что предыдущее судебное заседание в столичном апелляционном суде 18 августа этого года продолжалось всего 10 минут. Судьи поддержали ходатайство об открытой онлайн-трансляции слушаний, был объявлен перерыв для обеспечения технических возможностей: подготовки зала и трансляции.

"Мы надеемся, что и Шевченковский (районный) суд (Киева), где параллельно слушается подобный иск, и Апелляционный суд учтут, что арест вредит развитию предприятия и владельцу. И надеемся, что в ближайшее время будут отменены все аресты", - прокомментировал итоги заседания Александр Максименко, адвокат одной из компании-акционеров ПАО "Мотор Сич".

Акции компании были арестованы 3 года тому назад после их продажи китайским инвесторам. Служба безопасности Украины оценила это как "государственную измену и диверсию", и открыла сразу несколько производств. Адвокаты владельцев акций ПАО "Мотор Сич" приводят в суде доводы, что арест противозаконен. Судья Шевченковского районного суда столицы Лидия Щебуняева своим отказом вызвать в суд представителей Антимонопольного комитета Украины (АМКУ), СБУ, Кабинета Министров, Офиса Президента, Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ) и "Укроборонпрома" и в их лице органы власти, причастные к аресту, признала, что в деле "Мотор Сичи" нет никакого государственного интереса.

После этого эксперты заявили, что под видом ареста акций в отношении компании "Мотор Сич" был осуществлен акт государственного рейдерства, а судебная ветвь власти делает все возможное, чтобы представителям причастных к аресту акций госорганов не пришлось объяснять в судебном процессе реальные мотивы своих действий - противозаконного ареста акций и блокирования деятельности "Мотор Сичи" после прихода на предприятие китайских инвесторов.

Как известно, группа китайских инвесторов еще в 2016 году приобрела корпоративные права предприятия. Накануне Beijing Xinwei Technology Group в рамках раскрытия существенной информации о своей деятельности сообщила на Шанхайской фондовой бирже, что ее дочерняя компания Beijing Skyrizon и украинская группа DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского вместе с ее аффилированными компаниями подали 4 августа новое заявление в АМКУ о покупке акций "Мотор Сичи".

Совет директоров компании Skyrizon, обладающий большим пакетом акций ПАО "Мотор Сич", надеется, что здравый смысл вокруг предприятия победит, и ограничения на осуществление деятельности в Украине будут сняты.

В свою очередь, владелец и президент DCH Александр Ярославский призвал прекратить препятствовать законным акционерам компании "Мотор Сич" распоряжаться своей собственностью. В противном случае инвесторы пойдут в международный арбитраж, что негативно отразится на инвестиционной привлекательности Украины и станет причиной охлаждения отношений с крупнейшим торговым партнером.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости