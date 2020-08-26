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26 августа 2020, среда, 13:59 670
Судебная власть 2020-08-26T14:09:03+03:00
Українські Новини
Апелляцию на арест акций "Мотор Сич" можно смотреть онлайн на "Судовій владі України"

Апелляцию на арест акций "Мотор Сич" можно смотреть онлайн на "Судовій владі України"

Сергей Паламаренко
СБУ, Мотор Сич, Онлайн-трансляция, DCH Group, Beijing Skyrizon, Арест акций
ПАО
ПАО "Мотор Сич". Фото из открытых источников

В связи со значительным общественным резонансом заседание столичного апелляционного суда о снятии арестов с акций Публичного акционерного общества (ПАО) "Мотор Сич" будет транслироваться в прямом эфире на специальной YouTube-платформе "Судова влада України".

После многочисленных просьб средств массвой информации, которые столкнулись с серьезными техническими препятствиями в освещении процесса из-за карантинных ограничений на присутствие в зале заседаний, Киевский апелляционный суд принял решение провести очередное заседание в прямом эфире.

Для этого создана специальная трансляция, которая начнется одновременно со стартом заседания суда для рассмотрения дела 27 августа в 15:15.

Напомним, что предыдущее судебное заседание в столичном апелляционном суде 18 августа этого года продолжалось всего 10 минут. Судьи поддержали ходатайство об открытой онлайн-трансляции слушаний, был объявлен перерыв для обеспечения технических возможностей: подготовки зала и трансляции.

"Мы надеемся, что и Шевченковский (районный) суд (Киева), где параллельно слушается подобный иск, и Апелляционный суд учтут, что арест вредит развитию предприятия и владельцу. И надеемся, что в ближайшее время будут отменены все аресты", - прокомментировал итоги заседания Александр Максименко, адвокат одной из компании-акционеров ПАО "Мотор Сич".

Акции компании были арестованы 3 года тому назад после их продажи китайским инвесторам. Служба безопасности Украины оценила это как "государственную измену и диверсию", и открыла сразу несколько производств. Адвокаты владельцев акций ПАО "Мотор Сич" приводят в суде доводы, что арест противозаконен. Судья Шевченковского районного суда столицы Лидия Щебуняева своим отказом вызвать в суд представителей Антимонопольного комитета Украины (АМКУ), СБУ, Кабинета Министров, Офиса Президента, Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ) и "Укроборонпрома" и в их лице органы власти, причастные к аресту, признала, что в деле "Мотор Сичи" нет никакого государственного интереса.

После этого эксперты заявили, что под видом ареста акций в отношении компании "Мотор Сич" был осуществлен акт государственного рейдерства, а судебная ветвь власти делает все возможное, чтобы представителям причастных к аресту акций госорганов не пришлось объяснять в судебном процессе реальные мотивы своих действий - противозаконного ареста акций и блокирования деятельности "Мотор Сичи" после прихода на предприятие китайских инвесторов.

Как известно, группа китайских инвесторов еще в 2016 году приобрела корпоративные права предприятия. Накануне Beijing Xinwei Technology Group в рамках раскрытия существенной информации о своей деятельности сообщила на Шанхайской фондовой бирже, что ее дочерняя компания Beijing Skyrizon и украинская группа DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского вместе с ее аффилированными компаниями подали 4 августа новое заявление в АМКУ о покупке акций "Мотор Сичи".

Совет директоров компании Skyrizon, обладающий большим пакетом акций ПАО "Мотор Сич", надеется, что здравый смысл вокруг предприятия победит, и ограничения на осуществление деятельности в Украине будут сняты.

В свою очередь, владелец и президент DCH Александр Ярославский призвал прекратить препятствовать законным акционерам компании "Мотор Сич" распоряжаться своей собственностью. В противном случае инвесторы пойдут в международный арбитраж, что негативно отразится на инвестиционной привлекательности Украины и станет причиной охлаждения отношений с крупнейшим торговым партнером.

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