Махинации с землей: Офис генпрокурора начал расследовать миллиардные злоупотребления в НААН

Офис Генерального прокурора по сообщению Счетной палаты о результатах аудита эффективности использования Национальной академией аграрных наук Украины средств государственного бюджета и управления объектами государственной собственности, имеющих финансовые последствия для государственного бюджета, начал уголовное производство по фактам злоупотреблений служебным положением должностными лицами НААН.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генпрокурора, передают Українські Новини.

Дело открыто по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса.

Согласно отчету Счетной палаты, к началу 2020 года в постоянном пользовании НААН находилось 465 тыс га земли, но в государственный земельный кадастр внесены сведения только о 320 тыс га - 69%.

Данные об остальных 145 тыс га земель отсутствуют.

Регистрация права постоянного пользования земельными участками также осуществлена ​​частично.

В пользовании государственных предприятий Академии находится 336 тыс га сельскохозяйственных угодий.

Урожайность основных культур на этих предприятиях значительно ниже, чем в среднем по Украине.

Из-за этого недополучено почти 1,5 млрд гривен в 2018 году и 1,3 млрд гривен в 2019 чистого дохода от реализации продукции.

При этом при реализации урожаев тоже не учитывалась ситуация на рынке, что привело к недополучению еще 883 млн гривен выручки.

По заключению Счетной палаты, отдельные управленческие решения НААН и ее субъектов хозяйствования, использующих земельные участки государственной собственности, приводят к фактической потере государством таких объектов и содержат коррупционные риски.

Досудебное расследование в уголовном производстве будет осуществлять Главное следственное управление Национальной полиции.

Также Офис Генерального прокурора поручил региональным прокуратурам активизировать досудебное расследование в других ранее начатых уголовных производствах по фактам возможных противоправных действий должностных лиц структурных подразделений НААН.

Как сообщали Українськi Новини, СМИ опубликованы 7 схем использования госземель агрокомпаниями в условиях "теневого" рынка земли.

Тем временем, Офис генерального прокурора пока не получал никаких запросов от Федеральной службы безопасности США относительно бизнесмена Игоря Коломойского.

Тем временем, Днепропетровской области местный чиновник обрабатывает государственную землю и сдает госпомещения в свою пользу.

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