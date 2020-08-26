подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Политика
  • НАБУ готовит очередные обыски у судей Окружного админсуда - там готовы и ждут
26 августа 2020, среда, 10:55 660
Политика 2020-08-26T10:55:01+03:00
Українські Новини
НАБУ готовит очередные обыски у судей Окружного админсуда - там готовы и ждут

НАБУ готовит очередные обыски у судей Окружного админсуда - там готовы и ждут

Татьяна Зотова
Обыск, НАБУ, Окружной административный суд Киева, сытник, ОАСК, Вовк
Окружной административный суд Киева Фото: oask.gov.ua
Окружной административный суд Киева Фото: oask.gov.ua

Национальное антикоррупционное бюро Украины готовит очередные обыски у судей Окружного админсуда Киева. Их целью является попытка надавить на членов Высшего совета правосудия, который 1 сентября должен принять решение об отстранении судей от должностей.

Об этом у себя в Facebook написал глава ОАСК Павел Вовк.

"Мы снова ждем гостей из НАБУ. Обвинения против нас абсурдны, материалы дела сфальсифицированы, доказательства ненадлежащие, квалификация странная. Это нивелирует судебную перспективу данной громкой имитации бурной деятельности. А когда фальсификация доказательств и запугивание не приносят ожидаемых результатов, в запасе у НАБУ всегда остается несколько известных всем методов давления - проведение обысков и громкий пиар", - написал судья.

Он напомнил, что 1 сентября Высший совет правосудия рассмотрит представления прокуратуры об отстранении судей ОАСК от должности.

"Поэтому Сытнику (директору НАБУ - Ред.) важно сейчас поднять волну истерии в СМИ, создать соответствующий фон. Его, как нам стало известно, будут создавать по старой схеме - обыск и голословные обвинения. Последние, как обычно, будут разгонять в СМИ прикормленные блогеры и журналисты. Те самые, которые финансируются "донорами" и "партнерами" и никогда не видят нарушений в действиях НАБУ, и всегда пишут какие они молодцы", - написал Вовк, отметив, что судьи готовы к обыскам.

"Знаем и проходили. Готовы и ждем. Большая просьба к сотрудникам НАБУ - не ломать двери и не срывать замки. Вам всегда рады, всё готово к осмотру. Можете даже попытаться что-то подбросить, хотя вряд ли это вам чем-то поможет", - написал глава ОАСК.

В то же время он пригрозил ответственностью сотрудникам НАБУ в случае, если те допустят какие-то нарушения.

"Каждая фальсификация, превышение полномочий, незаконное распоряжение, и каждая ложная буква обязательно превратятся в реальные уголовные дела. В этом вопросе мы также будем идти до конца и добиваться того, чтобы выполнялся закон, а не задачи отдельных дискредитировавших себя персоналий", - написал глава ОАСК.

Больше новостей о: Обыск НАБУ Окружной административный суд Киева сытник ОАСК Вовк

Приобретение некачественных средств защиты от коро...
ВАКС поставил точку по мере пресечения главе ГСА З...
В Окружном админсуде Киева ввели карантинные огран...
Артем Сытник не задекларировал подарки, за получен...
После трехдневного падения заболеваемость коронавирусом начала расти
До конца карантина меньше недели. Что разрешено
Новости
Переговоры с кредиторами должны вестись с позиции национальных интересов, - депутатская группа "За майбутнє" 10:51
Двум курсанткам ампутировали по ноге. Волонтер рассказала о состоянии девушек, которых сбил пьяный водитель 10:32
Третий кряду. "Динамо" обыграло "Шахтер" 3:1, снова оставив дончан без Суперкубка Украины 10:30
Доллар посреди недели начал падать. Курс валют на 26 августа 10:30
В Германии накрыли нелегальную табачную фабрику. Среди задержанных есть украинцы 10:24
больше новостей
"Укрзализныця" запускает новый региональный поезд 19:48
Перерасчет пенсий и подорожание доллара. Какие изменения ждут украинцев в сентябре 05:30
Минздрав за сутки сократил количество ПЦР-тестирований почти на 40% 10:58
Работа. Фото: pixabay
С 1 сентября усиливается контроль за неофициальным трудоустройством. Какие штрафы 06:30
Импортная рыба на украинских прилавках. Откуда к нам везут морепродукты 07:00
больше новостей
Те, кто без боя подарил часть территории, будут давать показания, а не проповеди с патриотизмом, - Зеленский 11:30
Работа. Фото: pixabay
С 1 сентября усиливается контроль за неофициальным трудоустройством. Какие штрафы 06:30
В 1-м квартале 2020 года цена на электроэнергию в Украине была выше, чем в Европе, — Еврокомиссия 10:00
Большой Государственный Герб Украины уже существует. Президент Зеленский должен его утвердить, - Фонд «Украина XXI века» 10:20
Мост через Босфор в Стамбуле в цветах флага Украины. Фото: facebook/CGUinIstanbul
Мосты через Босфор в Стамбуле и телебашню Атакуле "одели" в цвета украинского флага 12:18
больше новостей
С 1 сентября усиливается контроль за неофициальным трудоустройством. Какие штрафы
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok