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25 августа 2020, вторник, 18:33 548
Верховная Рада и партии 2020-08-25T18:33:13+03:00
Українські Новини
"Наш край" на Киевщине идет на выборы вместе с Селянской партией

"Наш край" на Киевщине идет на выборы вместе с Селянской партией

Надежда Комендантова
Селянская партия, Наш край, Селянская партия Украины
Партия
Партия "Наш Край". Фото: НК

На совместном форуме Киевской областной организации партии "Наш край" и Крестьянской партии Украины решено совместно принять участие в осенних местных выборах. Об этом сообщает Информационный портал "Моя Киевщина".

Целью форума было обсуждение проблем аграрной отрасли Киевщины, подписание меморандума о сотрудничестве и определения планов совместной деятельности на предстоящих местных выборах.

"Киевщина всегда была первой по сбору урожая в аграрном секторе и в других отраслях промышленности. Поэтому нам нужно эти силы наращивать, нам нужно все сделать, чтобы наша молодежь не покидали страну, не покидала тот край, где родилась и проживала. Сегодня происходит реформа, реформы предлагают нам теоретики, а воплощать в жизнь их имеют профессиональные люди ", - отметил председатель Киевской областной организации" Наш Край "Анатолий Присяжнюк.

Как сообщают организаторы форума "Наш Край" и "Крестьянская партия Украины" направят свою деятельность на возрождение экономической и социальной жизни на селе, развитие местных сообществ и развитие их инфраструктуры.

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