UBC Group поставляет продукцию из Крыма в страны ЕС, СНГ и ОРДЛО, – СМИ

Мировой лидер в производстве холодильного оборудования харьковский холдинг UBC Group, 25% акций которого принадлежит Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР), в обход санкций поставляет продукцию из оккупированного Крыма в страны Европейского Союза, Содружества Независимых Государств (СНГ), а также на территорию Российской Федерации (РФ) и отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

Об этом говорится в расследовании интернет-издание Цензор.net "Переклейка этикеток, "слепота" и контрабанда. Как международные компании обходят "крымские санкции".

Как выяснили журналисты издания, продажа оборудования осуществляется с использованием различных схем. Так, одним путем продажи является использование компании ООО ТД "Холодильное оборудование" и ООО "Ю Би Си КУЛ-Б", зарегистрированных в Белгородской области. На оборудовании, которое поставляется, зато указывается юридический адрес и не указывается реальный адрес производственных мощностей, находящихся на подсанкционных территориях.

Второй путь, о котором свидетельствуют данные таможенных реестров Украины - это поставки в адрес 2 контрагентов в Украине ООО "ГРИН КУЛ" (это новый завод UBC Group в Виннице) и ЧАО "УКпостач" (основная компания UBC Group, которая является владельцем крымского завода). Таким образом осуществляется экспорт товара из оккупированного Крыма в страны ЕС для международной пивоваренной корпорации Anheuser-Busch InBev, являющейся одним из крупнейших производителей пива в мире (доля на мировом рынке оценивается в 28%).

Кроме того, есть подтверждение продажи продукции через РФ на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. "Да, их оборудование покупала компания "Геркулес", известная работой в ОРДЛО. В документах четко указан адрес отгрузки в Красноперекопске. Экспортером в ОРДЛО является ООО "Торговый дом "Пельмени и кефир", - говорится в материале.

На обращение издания уже отреагировала СБУ, которая обещает расследовать факты поставок продукции из оккупированного Крыма на территории ОРДЛО.

Журналисты также обратились за разъяснениями к ЕБРР, которым принадлежит 25% акций UBC Group, впрочем официальной реакции не получили.

По официальным данным, свою продукцию UBC Group продает в 20 стран Европы и СНГ. Среди покупателей продукции - международные компании AbInBev, Heineken, SABMiller, Балтика, Coca-Cola, Pepsi, Red Bull, Carlsberg, Efes.

Напомним, 30 июля 2014 было принято решение Евросоюза о запрете импорта крымских товаров, не имеющих украинского лицензии. Эти меры касаются граждан ЕС и компаний, основанных в ЕС. США ввели такой запрет в декабре 2014 года. Соответствующее постановление украинского правительства действует с 16 января 2016 года.

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