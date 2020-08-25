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25 августа 2020, вторник, 13:59 878
Верховная Рада и партии 2020-08-25T13:59:01+03:00
Українські Новини
Сергей Шахов разоблачил губернаторов Донбасса на грабеже Украины: "Добрались к власти и сделались князьями", -

Сергей Шахов разоблачил губернаторов Донбасса на грабеже Украины: "Добрались к власти и сделались князьями", - СМИ

Ирина Дорофейчук
Выборы, Парламент, Президент, Донбасс, Шахов
Сергей Шахов. Фото: ВРУ
Сергей Шахов. Фото: ВРУ

"Сергей Гайдай должен покинуть пост губернатора Луганской области".  Об этом в Верховной Раде заявил нардеп от группы "Довіра" Сергей Шахов, информирует портал politeka.net.

По его словам, два губернатора, в том числе и Сергей Гайдай, "наступили на горло" президенту Украины, которого избирал народ.

"Президент страны едит по границам и уверяет, что у нас есть мир на протяжении 29 суток. Спикер парламента прилетает в Луганскую область и видит также, что у нас есть мир... А два губернатора Донецкой и Луганской областей организовали войну, лишили 500 тысяч украинцев права голоса", - отметил Шахов с трибуны парламента.

Он отметил, что выше упомянутые чиновники лишают жителей Донбасса конституционного права.

"И сегодня обманывают украинский народ, вводят в заблуждение Центральную избирательную комиссию, говоря, что в Северодонецке и Лисичанске идет война... Когда закончится эта вакханалия? Сегодня на счетах в Северодонецке 200 млн, в Лисичанске - 167 млн гривен. Они (губернаторы - ред.) добрались сегодня до власти, чтобы грабить, и сделались князьями. Нельзя допускать, чтобы какие-то губернаторы грабили Украину...",- продолжил Сергей Шахов.

По словам парламентария, жители Донбасса требуют от власти немедленной отставки этих губернаторов.

"Сделать полностью аудит государственного бюджета, в котором разворовали миллиарды гривен, и чтобы наказали за то, что ввели в заблуждение президента Украины, который говорит о мире, и наказали тех, кто делает сегодня в нашем государстве войну", - эмоционально резюмировал Шахов, выступая с трибуны Парламента.

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