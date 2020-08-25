Фонд интеректульного сотрудничества «Украина XXI века» заявляет, что Большой Государственный Герб Украины уже существует и Президент Владимир Зеленский должен только его утвердить.

Народные депутаты от партии «Слуга народа» недавно подали проект постановления ВРУ о проведении конкурса на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины (БГГУ). Народные избранники предложили провести конкурс в три этапа, включая общественное обсуждение эскиза БГГУ, определение победителя и представление в ВРУ предложений по результатам этого конкурса. Планируется, что 25 августа Постановление будет рассмотрено на внеочередной сессии парламента.

Исходя из этого, Фонд интеллектуального сотрудничества «Украина XXI века» совместно с общественными деятелями обратился с открытым письмом по этому вопросу к Президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Как отмечается в письме, до сих пор не реализованы положения статьи 20 Конституции Украины относительно принятия Большого Государственного Герба Украины. Вместе с тем, первый конкурс на лучший эскиз БГГУ был проведен в далеком 1997 году. Тогда, Государственная комиссия признала лучшим эскизом Герб авторства выдающихся деятелей искусств - членов Национального союза художников Александра Ивахненко и Виталия Митченко, доктора исторических наук, полного кавалера ордена Княгини Ольги Марии Дмитриенко, и старшего научного сотрудника НАНУ Юрия Савчука.

В 2008 году согласно указу Президента Украины, Кабинетом Министров конкурс был проведен повторно, а его победителем снова стал эскиз упомянутого коллектива, к которому присоединился народный художник Украины, академик Национальной академии искусств и лауреат национальной премии имени Тараса Шевченко Сергей Якутович. Координатором проекта выступил председатель Фонда интеллектуального сотрудничества «Украина XXI века» Богдан Губский. По решению государственной комиссии эскиз полностью отвечал требованиям Конституции, условиям конкурса и концепции создания Большого Государственного Герба, разработанной Национальной академией наук.

Большой Государственный Герб Украины

В 2009 году этот эскиз БГГУ утвердил Кабинет Министров. К сожалению, с тех пор эскиз БГГУ так и не был рассмотрен Верховной Радой, хотя главное экспертное управление ВРУ дважды рекомендовало народным депутатам принять законопроект о БГГУ.

Между тем, как отмечается в письме, победный эскиз БГГУ получил широкую общественную апробацию и оценку. Именно его сегодня используют высшие органы государственной власти Украины и общественность. В частности, его можно увидеть в зале официальных приемов Офиса Президента Украины, в воинских частях Вооруженных Сил, школах, университетах. Именно этот эскиз БГГУ трижды чеканился Национальным банком Украины на юбилейных монетах по случаю 10-летия, 15-летия и 25-летия Независимости Украины. Он активно использовался во время Революции Достоинства.

«Практика - критерий истины. Следовательно, можно с уверенностью сказать, что указанная концепция БГГУ, ее художественное воплощение, что шлифовалось в различных графических редакциях, прошли испытание временем и стали достоянием новейшей украинской истории и геральдики», - говорится в сообщении.

В письме к президенту отмечается, что в проекте БГГУ использованы символы, которые объединяют различные исторические эпохи тысячелетнего государственного пути Украины, увековечивают и восхваляют величайших государственных мужей - Владимира Великого, Даниила Галицкого, Богдана Хмельницкого, Михаила Грушевского, Евгения Петрушевича, Павла Скоропадского.

«Большой Государственный Герб свидетельствует об исторической преемственности государственной традиции, олицетворяет собой главные этапы ее становления и многовекового развития и служит воплощением ведущей национальной идеи - идеи соборности украинских земель и их демократического устройства», - отмечается в обращении.

Подчеркивается, что дело остается лишь за малым - утвердить этот эскиз БГГУ решением Верховной Рады Украины.

Фонд «Украина XXI века» отмечает, что именно потому, общественные деятели и авторский состав победного конкурса на лучший проект БГГУ обратились к Президенту Украины с предложением внести на рассмотрение Верховной Рады, как первоочередной, Закон Украины об утверждении этого эскиза, как Большого Государственного Герба Украины и тем самым поставить логическую точку в многолетней неопределенности по вопросу изрядной государственной важности.

По информации Фонда, обращение к Президенту подписали – Глава Фонда Богдан Губский, директор Института истории НАНУ академик Валерий Смолий и авторы победного эскиза БГГУ.

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