Минимум 13 компаний стали жертвами рейдерской банды Казарцева-Кияшко, членов которой задержала СБУ, - СМИ

Не менее 13 предприятий, которые занимаются сельским хозяйством и строительным бизнесом стали жертвами рейдерских атак со стороны организованной преступной группировки криминального авторитета "Князя" (Вадима Казарцева), членов которой недавно задержали сотрудники Службы безопасности Украины. Об этом сообщает издание "Апостроф" со ссылкой на свои источники в материале "Рейдерское "княжество".

СБУ сообщила о задержании ОПГ "Князя" 23 июля. По данным спецслужбы, группировка занималось вымогательством, рейдерством и умышленными убийствами в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях. Сам "Князь" ранее был судим за убийство и сейчас находится в Германии. Среди задержанных был и "правая рука" "Князя" Олег Кияшко, которого в СМИ попытались представить как порядочного предпринимателя, жертву рейдерства.

Впрочем, как выяснилось, именно группа Казарцева и Кияшко специализировалась на рейдерских захватах агропредприятий.

В частности, в 2013 - 2019 гг. от рук рейдеров пострадали, по данным издания,

ФХ "Труд-2012" (38176222). По данным журналистов, на владельца и его семью Владимира Басистого осуществлялось давление.

"Расследуются факты незаконной уборки урожая на полях. Именно Басистого новое руководство "Труд-2012", подконтрольное Кияшко, сейчас пытается обвинить в якобы организации рейдерского захвата предприятий "Агроинвест Холдинга"", - говорится в материале.

Также рейдеры взяли под контроль ООО "Мелиховское" (код ЕГРПОУ 00707188), компании фермера Александра Строгого (ДП "Благодатное" (22994509) и ФГ "Строгого Александра Федоровича" (21229706); ООО "Рассвет" (30320566); ООО "Братеницкое" (30193541); ООО "Компания "Ботик" (21172627), ООО "Агробизнес-2010" (35308721), ООО "Сурят"(23747256), ООО "Агрофирма Далакс К" (37346638).

Издание приводит номера уголовных производств, связанных с конкретными рейдерскими захватами.

Также источники редакции, близко знакомые с ситуацией вокруг ОПГ "Князя", говорят и об относительно свежем рейдерском захвате, связанном со строительной фирмой ООО "Будівельник" (код 31234033), директором которого ранее был Юрий Емельяненко, и которое занималось строительством буровых площадок под газовые вышки. Кроме того, при невыясненных обстоятельствах под контроль Казарцева несколько лет назад перешел ряд дорожностроительных активов харьковского предпринимателя Александра Яковенко - компании "Будгарант-7" и "Харьковспецбудмеханизация", которые активно участвуют в тендерах на строительство и ремонт дорог в Полтавской, Сумской и Харьковской областях. Источники в региональных правоохранительных структурах не исключают причастность к этому переделу "левой руки" Казарцева, его "заместителя по экономическим вопросам" Александра Полякова. Рассматриваются версии, что он мог добиться контроля над активами умершего бизнесмена с помощью шантажа и запугивания его наследников.

О Кияшко известно, что он начал заниматься агробизнесом в рамках "Агроинвест Холдинга" (код ЕГРПОУ 39365736) в 2014 году. В 2016 году компания была записана на Кияшко и Казарцева. По информации системы YouControl, Кияшко является прямым или опосредованным учредителем еще как минимум в 18 предприятиях. При этом в трех из них (ООО "НПФ Бархан", добыча песка, код 37363700; агрокомпании "АФ "Далакс К" (37346638) и ЧСП "Виктория-Плюс" (32471750) непосредственным партнером Кияшко по бизнесу записан Вадим Казарцев, а еще в одной фирме - "Агрохолдинг Восток" (40155319) вместе с Кияшко ведет бизнес Татьяна Николаевна Казарцева.

"Задержание Кияшко и других фигурантов организованной преступной группировки "Князя" силами Службы безопасности Украины может стать отправной точкой для законных владельцев этих и многих других предприятий для возвращения контроля над своими активами и восстановления справедливости путем привлечения рейдеров к ответственности", - говорится в материале.

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