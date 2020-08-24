Праворадикалы в Одессе напали на депутата Плачкову по приказу Труханова, — ОПЗЖ

Народный депутат от ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Татьяна Плачкова, глава депутатской группы политсилы в Одесском горсовете Богдан Гиганов и беседовавшие с ними журналисты подверглись нападению праворадикалов в центре Одессы у вершины Потемкинской лестницы. Нападение произошло в прямом эфире телеканала ZIK. Об этом сообщается на официальном сайте партии.

В частности, в ходе общения Плачковой и Гиганова с ведущими к ним подбежали агрессивно настроенные молодые люди, которые начали выкрикивать нецензурные речевки и толкаться. Нападавшие опрокинули оборудование телеканала, а также оттеснили Богдана Гиганова вниз по лестнице.

Отметим, что во время эфира в центре Одессы проходил санкционированный местными властями автопробег и митинг представителей правых партий и организаций. Именно часть из них и совершила нападение на депутатов и съемочную группу ZIK.

"Это абсолютная провокация. Я поздравляю мэра Труханова, который привел сюда этих провокаторов. Господин мэр – это ваши люди, это вы сейчас это делаете – но вы нас не победите! Как бы вы этого ни хотели", – прокомментировала нападение Татьяна Плачкова.

Она подчеркнула, что это была заранее спланированная и подготовленная акция устрашения политических оппонентов со стороны мэра Одессы Геннадия Труханова.

"Вы можете нас заговаривать, закрикивать, но одесситы вам больше не верят. Они верят тем, кто реально что-то делает, а вы сегодня завели в город людей, основная задача которых в том, чтобы физически нас уничтожать. И мы четко знаем всех, кто сюда приехал, из каких они городов и от кого получают указания. И кто им дал возможность провести автопробег, в то время как нашему автопробегу вы сопротивлялись. Это вы и ваша власть сегодня раскачиваете наш город. Уходите вместе со своими провокаторами. Мы больше такого не допустим, потому что мы сильнее. Потому что с нами Одесса и она не допустит раскачки ситуации в городе!", – констатировала парламентарий.

Также она описала инцидент на своем Телеграмм-канале, подчеркнув, что представители муниципальной варты прибыли на место происшествия, однако приняла сторону провокаторов.

"Отдельного внимания заслуживают действия муниципальной варты, которая почему-то встала на защиту радикалов", – подчеркнула народный депутат.

Она заявила о намерении обратиться в правоохранительные органы по поводу произошедшего инцидента.

"Я немедленно обращаюсь в правоохранительные органы (хотя мало верю сегодня в их объективность) относительно открытия уголовного дела. Любое промедление только развяжет националистам и провокаторам руки. Виновные должны быть названы и наказаны", – резюмировала Татьяна Плачкова.

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