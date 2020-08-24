подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Политика
  • Праворадикалы в Одессе напали на депутата Плачкову по приказу Труханова, — ОПЗЖ
24 августа 2020, понедельник, 19:42 1775
Политика 2020-08-24T19:43:01+03:00
Українські Новини
Праворадикалы в Одессе напали на депутата Плачкову по приказу Труханова, — ОПЗЖ

Праворадикалы в Одессе напали на депутата Плачкову по приказу Труханова, — ОПЗЖ

Елена Новикова

Народный депутат от ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Татьяна Плачкова, глава депутатской группы политсилы в Одесском горсовете Богдан Гиганов и беседовавшие с ними журналисты подверглись нападению праворадикалов в центре Одессы у вершины Потемкинской лестницы. Нападение произошло в прямом эфире телеканала ZIK. Об этом сообщается на официальном сайте партии.

В частности, в ходе общения Плачковой и Гиганова с ведущими к ним подбежали агрессивно настроенные молодые люди, которые начали выкрикивать нецензурные речевки и толкаться. Нападавшие опрокинули оборудование телеканала, а также оттеснили Богдана Гиганова вниз по лестнице.

Отметим, что во время эфира в центре Одессы проходил санкционированный местными властями автопробег и митинг представителей правых партий и организаций. Именно часть из них и совершила нападение на депутатов и съемочную группу ZIK.

"Это абсолютная провокация. Я поздравляю мэра Труханова, который привел сюда этих провокаторов. Господин мэр – это ваши люди, это вы сейчас это делаете – но вы нас не победите! Как бы вы этого ни хотели", – прокомментировала нападение Татьяна Плачкова.

Она подчеркнула, что это была заранее спланированная и подготовленная акция устрашения политических оппонентов со стороны мэра Одессы Геннадия Труханова.

"Вы можете нас заговаривать, закрикивать, но одесситы вам больше не верят. Они верят тем, кто реально что-то делает, а вы сегодня завели в город людей, основная задача которых в том, чтобы физически нас уничтожать. И мы четко знаем всех, кто сюда приехал, из каких они городов и от кого получают указания. И кто им дал возможность провести автопробег, в то время как нашему автопробегу вы сопротивлялись. Это вы и ваша власть сегодня раскачиваете наш город. Уходите вместе со своими провокаторами. Мы больше такого не допустим, потому что мы сильнее. Потому что с нами Одесса и она не допустит раскачки ситуации в городе!", – констатировала парламентарий.

Также она описала инцидент на своем Телеграмм-канале, подчеркнув, что представители муниципальной варты прибыли на место происшествия, однако приняла сторону провокаторов.

"Отдельного внимания заслуживают действия муниципальной варты, которая почему-то встала на защиту радикалов", – подчеркнула народный депутат.

Она заявила о намерении обратиться в правоохранительные органы по поводу произошедшего инцидента.

"Я немедленно обращаюсь в правоохранительные органы (хотя мало верю сегодня в их объективность) относительно открытия уголовного дела. Любое промедление только развяжет националистам и провокаторам руки. Виновные должны быть названы и наказаны", – резюмировала Татьяна Плачкова.

Больше новостей о:

Киев захлестнула волна "минирований". Кроме станции метро и ЦУМа эвакуировали аэропорт "Киев"
Зеленский с женой посетили "Главный военный клинический госпиталь" и вручили военным госнаграды
Новости
Праворадикалы в Одессе напали на депутата Плачкову по приказу Труханова, — ОПЗЖ 19:42
Немецкие медики признали, что Навальный был отравлен 19:26
В центре Киева прошел Марш защитников Украины. Фото: Цензор.нет
В центре Киева прошел Марш защитников Украины. Как это было 19:05
Навальный не приходил в сознание и до сих пор находится в коме, — адвокат 18:33
В большинстве областей Украины объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности 18:03
больше новостей
Пенсия. Фото: dengi.ua
Стаж больше на 20 лет, а пенсии одинаковые: в Минсоце объяснили, от чего зависит размер выплат 05:30 Инфографика
Вырастет спрос на валюту. Эксперт рассказала, что ждать от курса доллара осенью 06:00
Мировые лидеры поздравили Украину с Днем независимости: что пожелали иностранные партнеры 23:25
В Минске обнаружили мертвым еще одного участника протестов 23:59
Карантин. Фото: pexels
С сегодняшнего дня вступают в силу изменения по карантинным зонам. Где и какие ограничения ожидают украинцев 06:00
больше новостей
Пенсия. Фото: dengi.ua
Стаж больше на 20 лет, а пенсии одинаковые: в Минсоце объяснили, от чего зависит размер выплат 05:30 Инфографика
Те, кто без боя подарил часть территории, будут давать показания, а не проповеди с патриотизмом, - Зеленский 11:30
Вырастет спрос на валюту. Эксперт рассказала, что ждать от курса доллара осенью 06:00
Украинцев будут штрафовать за "модные" автономера: кого это коснется 21:26
Аласания не имел оснований не пускать на песенный конкурс 12-летнего сироту, — спикер Рады 17:32
больше новостей
Зеленский вручил награды военнослужащим, медикам, ученым и учителям
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok