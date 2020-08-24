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24 августа 2020, понедельник, 12:27 485
Общество 2020-08-24T12:28:58+03:00
Українські Новини
Украинский народ всегда отстаивал свое достоинство и свою свободу: Кличко поздравил украинцев с Днем Независим

Украинский народ всегда отстаивал свое достоинство и свою свободу: Кличко поздравил украинцев с Днем Независимости

Валерия Драгомирова

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил украинцев с Днем Независимости. Видео с поздравлением он опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Друзья! Независимость и свобода завоевываются в борьбе. Ценой единения и усилий многих людей. Ценой потери и побед. Украинский народ всегда отстаивал свое достоинство и свою свободу. Боролся и побеждал! И сегодня мы защищаем суверенитет и территориальную целостность своего государства. Гибнут наши лучшие патриоты. Мы преклоняемся перед героями-защитниками. И помним подвиг каждого, - подчеркнул Кличко. - Мы любим свою страну! Меняем ее, делаем успешной европейской державой. - Каждый своими делами - в своем городе, поселке, селе. С праздником независимости вас! Верьте в себя! Верьте в Украину Слава Украине!" - обратился к украинцам Виталий Кличко.

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