Александру Ярославскому, известному бизнесмену (ТОП-10 рейтинга Forbes Ukraine), владельцу президенту и группы DCH, сегодня на торжественной церемонии вручили знак отличия "Почетный гражданин Харькова". Об этом сообщает STATUS QUO.

Церемония состоялась в харьковском Дворце студентов Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого и была приурочена к празднованию Дня Харькова.

Ярославский прибыл на мероприятие с семьей: супругой Мариной и их общими детьми Владимиром, Екатериной и Викторией.

Вместе с бизнесменом знак почетного горожанина сегодня получили первая ракетка Украины в профессиональном теннисе Элина Свитолина (за наградой приехали ее родители), а также председатель Харьковской организации Нацсоюза художников Виктор Ковтун и директор "Мариинской гимназии" Александра Зуб.

Александр Ярославский так прокомментировал СМИ сегодняшнее событие: "Спасибо харьковчанам, спасибо моей семье, коллегам, партнерам, друзьям. Это коллективная награда! Для меня быть почетным гражданином Харькова - некий аванс, у нас ещё очень много планов. Мы обязаны сделать все, чтобы Харьков был авиационной столицей Украины, нужно поднимать Харьковский авиационный завод. Нельзя допустить остановки других промышленных гигантов, которые практически на грани - например, чтобы "Электротяжмаш" рухнул туда, куда он сейчас движется". Бизнесмен напомнил, что у его группы DCH богатый опыт успешной работы с индустриальными активами и возрождения промышленных предприятий. "Это наша прямая задача - DCH умеет этим заниматься. На примере ХТЗ все всё видели. У нас планов громадье!", - сказал он

Как известно, решение о присвоении званий "Почетный гражданин Харькова" было принято городским советом в июне. После этого местные СМИ составили свои "ТОП-10 мегапроектов Ярославского для Харькова" — перечень наиболее выдающихся добрых дел для города его почетного гражданина Ярославского, который известен далеко за пределами Украины. Напомним, что владелец и президент DCH инвестировал в развитие Харьковского региона более $ 1 млрд., в том числе $300 млн в инфраструктуру Харькова к Евро-2012 – как генеральный инвестор и кооординатор подготовки города к турниру. В настоящее время бизнесмен создает на базе восстановленного им Харьковского тракторного завода бизнес-парк высоких технологий "Экополис ХТЗ", общая сумма инвестиций в проект до 2033 г. составит также порядка $1 млрд.

По информации харьковских медиа, Александр Ярославский входит в число 12 человек, одновременно обладающих званиями "Почетный гражданин Харькова" и "Почетный гражданин Харьковской области". А накануне сегодняшней церемонии экспертный совет украинского издания "Новое Время" включил бизнесмена Александра Ярославского в первую двадцатку своего рейтинга "Топ-100 самых влиятельных людей Украины" и отметил устойчивость и положительную динамику его позиций.

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