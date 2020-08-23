подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Экономика
  • Бизнес
  • Ярославские и другие почетные харьковчане — в Харькове состоялась торжественная церемония вручения знаков отличия
23 августа 2020, воскресенье, 19:11 746
Бизнес 2020-08-23T19:24:58+03:00
Українські Новини
Ярославские и другие почетные харьковчане — в Харькове состоялась торжественная церемония вручения знаков отли

Ярославские и другие почетные харьковчане — в Харькове состоялась торжественная церемония вручения знаков отличия

Елена Новикова
Церемония вручения знаков отличия в Харькове. Фото: STATUS QUO
Церемония вручения знаков отличия в Харькове. Фото: STATUS QUO

Александру Ярославскому, известному бизнесмену (ТОП-10 рейтинга Forbes Ukraine), владельцу президенту и группы DCH, сегодня на торжественной церемонии вручили знак отличия "Почетный гражданин Харькова". Об этом сообщает STATUS QUO.

Церемония состоялась в харьковском Дворце студентов Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого и была приурочена к празднованию Дня Харькова.

Ярославский прибыл на мероприятие с семьей: супругой Мариной и их общими детьми Владимиром, Екатериной и Викторией.

Вместе с бизнесменом знак почетного горожанина сегодня получили первая ракетка Украины в профессиональном теннисе Элина Свитолина (за наградой приехали ее родители), а также председатель Харьковской организации Нацсоюза художников Виктор Ковтун и директор "Мариинской гимназии" Александра Зуб.

Александр Ярославский так прокомментировал СМИ сегодняшнее событие: "Спасибо харьковчанам, спасибо моей семье, коллегам, партнерам, друзьям. Это коллективная награда! Для меня быть почетным гражданином Харькова - некий аванс, у нас ещё очень много планов. Мы обязаны сделать все, чтобы Харьков был авиационной столицей Украины, нужно поднимать Харьковский авиационный завод. Нельзя допустить остановки других промышленных гигантов, которые практически на грани - например, чтобы "Электротяжмаш" рухнул туда, куда он сейчас движется". Бизнесмен напомнил, что у его группы DCH богатый опыт успешной работы с индустриальными активами и возрождения промышленных предприятий. "Это наша прямая задача - DCH умеет этим заниматься. На примере ХТЗ все всё видели. У нас планов громадье!", - сказал он

Как известно, решение о присвоении званий "Почетный гражданин Харькова" было принято городским советом в июне. После этого местные СМИ составили свои "ТОП-10 мегапроектов Ярославского для Харькова"  — перечень наиболее выдающихся добрых дел для города его почетного гражданина Ярославского, который известен далеко за пределами Украины. Напомним, что владелец и президент DCH инвестировал в развитие Харьковского региона более $ 1 млрд., в том числе $300 млн в инфраструктуру Харькова к Евро-2012 – как генеральный инвестор и кооординатор подготовки города к турниру. В настоящее время бизнесмен создает на базе восстановленного им Харьковского тракторного завода бизнес-парк высоких технологий "Экополис ХТЗ", общая сумма инвестиций в проект до 2033 г. составит также порядка $1 млрд.

По информации харьковских медиа, Александр Ярославский входит в число 12 человек, одновременно обладающих званиями "Почетный гражданин Харькова" и "Почетный гражданин Харьковской области". А накануне сегодняшней церемонии экспертный совет украинского издания "Новое Время" включил бизнесмена Александра Ярославского в первую двадцатку своего рейтинга "Топ-100 самых влиятельных людей Украины" и отметил устойчивость и положительную динамику его позиций.

Больше новостей о:

Тимошенко заболела коронавирусом, она в тяжелом состоянии
Ключевым на следующей сессии Рады станет вопрос госбюджета, — Разумков
Новости
Ярославские и другие почетные харьковчане — в Харькове состоялась торжественная церемония вручения знаков отличия 19:11
На Хортице развернули 100-метровый сине-желтый стяг. Фото: 061.ua
На Хортице нацгвардейцы развернули 100-метровый украинский флаг 19:02
Киев и 15 областей не готовы к ослаблению карантина 18:31 Инфографика
У руководства Украины еще много лет будут вопросы поважнее, нежели раздавать советы соседям, — МИД Беларуси 18:03
Аласания не имел оснований не пускать на песенный конкурс 12-летнего сироту, — спикер Рады 17:31
больше новостей
Вырастет спрос на валюту. Эксперт рассказала, что ждать от курса доллара осенью 06:00
Киев выплатит 300-500 гривен ко Дню Независимости: кто получит матпомощь 06:30
В Офисе Генпрокурора назвали причину Иловайской трагедии в 2014 году 08:23
Рада станет строже наказывать должников. Что ждет тех, кто не платит за коммунальные услуги 05:45
ДТП под Киевом. Скриншот видео
На выезде из Киева растянулась многокилометровая пробка из-за смертельного ДТП с участием правоохранителя 22:00
больше новостей
В Офисе Генпрокурора назвали причину Иловайской трагедии в 2014 году 08:23
Вырастет спрос на валюту. Эксперт рассказала, что ждать от курса доллара осенью 06:00
Израиль просит Украину запретить паломничество хасидов в Умань 18:25
Учебный год по новым правилам: в школах требуют приносить свои маски и антисептики 08:55
Аласания не имел оснований не пускать на песенный конкурс 12-летнего сироту, — спикер Рады 17:31
больше новостей
В Сумах усилили карантин: какие ограничения вводятся
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok