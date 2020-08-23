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  • Из-за параметров RAB-тарифа от НКРЭКУ государство может потерять миллиарды, — Алексей Гончаренко
23 августа 2020, воскресенье, 14:26 485
Экономика 2020-08-23T14:32:59+03:00
Українські Новини
Из-за параметров RAB-тарифа от НКРЭКУ государство может потерять миллиарды, — Алексей Гончаренко

Из-за параметров RAB-тарифа от НКРЭКУ государство может потерять миллиарды, — Алексей Гончаренко

Елена Новикова
Алексей Гончаренко. Фото из открытых источников
Алексей Гончаренко. Фото из открытых источников

Если государство будет применять существенно меньшую ставку возврата инвестиций к старым активам, внедряя стимулирующее регулирование для облэнерго, это приведет к тому, что стоимость этих активов будет в разы меньше. Речь о миллиардах гривен, которые недополучит госбюджет при приватизации. В этом уверен нардеп Алексей Гончаренко.

Депутат уверен, что если применить предложенную НКРЭКУ методологию RAB-регулирования на распределение электроэнергии, то государственные облэнерго потеряют стоимость при приватизации.

"Цена государственных энергоактивов существенно упадет, потому что это все - старые активы, и при такой ставке RAB стоимость упадет в разы. Речь идет о миллиардах гривен. Эта составляющая, очевидно, не учтена, и это неправильно, нужно ее учесть", - считает нардеп.

По мнению Гончаренко, справедливо будет применить европейскую методологию с единой ставкой доходности на все активы облэнерго.

"Если мы говорим о цене приватизации облэнерго, только такая методика с единой ставкой для новых и старых активов даст государству лучшую цену. Это очевидно. НКРЭКУ стоит прислушаться к рынку, стоит учесть, в том числе, и такую составляющую как влияние ставок RAB на приватизацию государственных пакетов облэнерго", - отмечает нардеп.

Ранее, аналитический Центр Экономического Восстановления посчитал, что внедрение европейской модели RAB-регулирования позволит сгенерировать около 4 млрд налоговых выплат в бюджет. 

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