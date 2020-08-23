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  • В столице резко увеличилась заболеваемость коронавирусом - 307 случаев за минувшие сутки, - Кличко
23 августа 2020, воскресенье, 13:05 8
Политика 2020-08-23T13:07:25+03:00
Українські Новини
В столице резко увеличилась заболеваемость коронавирусом - 307 случаев за минувшие сутки, - Кличко

В столице резко увеличилась заболеваемость коронавирусом - 307 случаев за минувшие сутки, - Кличко

Ольга Фандорина
Виталий Кличко, Коронавирус, коронавирус в Киеве, Скачок заболеваемости

В столице резко увеличилось количество новых случаев заболеваемости коронавирусом. За прошедшие сутки вирус обнаружили у 307 киевлян. Среди них 18 детей. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время срочного онлайн-брифинга.

"Сегодня, в воскресенье, я вышел со срочным брифингом, потому что ситуация с распространением вируса в столице - тревожная. За прошедшие сутки в Киеве - 307 случаев заболевания коронавирусом! 18 из них - у детей. Такого количества выявленных больных в сутки у нас еще не было! На сегодня в столице уже 11814 подтвержденных случаев COVID-19 ", - сообщил Кличко.

Среди заболевших 152 женщины в возрасте от 18 до 90 лет и шесть девочек - от шести до 14 лет. А также 137 мужчин в возрасте от 19 до 88 лет и двенадцать мальчиков от двух месяцев до 15 лет. Заболели, в частности, восемь медиков.

Возросло и количество больных, которым требуется госпитализация. В больницы столицы прошедшие сутки попали 56 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 84 человека. Всего коронавирус преодолели 3766 жителей Киева.

"Количество больных растет во всех районах столицы. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 52. В Шевченковском, Соломенском и Днепровском - по 34 случая, в Печерском районе - 32 выявленных больных, - сказал Кличко. - Я не хочу никого пугать , но ситуация непростая! Мы не должны допустить инфекционного взрыва и коллапса медицины. Мы не должны допустить возвращения к строгим ограничениям и глубокому экономическому кризису", - подчеркнул мэр.

Он отметил, что уже готовы принимать больных COVID-19 и больницы второй волны. Они обеспечены всем необходимым. А медучреждения первой волны функционируют уже фактически как инфекционные госпитале.

"Сегодня в стационарах находятся 558 больных COVID-19. В том числе 15 детей. 105 пациентов - в тяжелом состоянии. Девять - под аппаратами ИВЛ. С подозрением на коронавирус в больницах - 75 киевлян. Больных пневмонией - 748. Только прошедшие сутки госпитализировали 74 таких пациента", - отметил Виталий Кличко.

Мэр Киева призвал киевлян и всех  украинцев наконец понять степень угрозы и прекратить вести себя, будто вируса нет. "Правила безопасности просты. Несложно надевать маску, часто мыть руки, пользоваться антисептиком. Держать социальную дистанцию ​​и не идти в места большого скопления людей. Это элементарные вещи. И пренебрегать ими нельзя - если мы не хотим вернуться к строгому карантину. Если мы не хотим, чтобы опять остановился общественный транспорт. Закрылись детские сады, а бизнес - сидел по домам. Еще раз обращаюсь ко всем: если вы сами не заботитесь о своем здоровье, то кто сможет вас защитить?! Подумайте об этом! Будьте сознательными и осторожны! Берегите себя! " - отметил Виталий Кличко.

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