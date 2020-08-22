Заседание суда об отмене ареста акций "Мотор Сич" будут транслировать онлайн

Резонансное дело об отмене ареста акций компании "Мотор Сич" будет рассматриваться Шевченковским районным судом Киева 25 августа 2020 г с онлайн-трансляцией в режиме реального времени.

На официальном YouTube-канале судебной власти создана трансляция, где каждый желающий сможет наблюдать за заседанием суда, на котором решается судьба украинского флагмана в сфере строительства авиационных двигателей АО "Мотор Сич". Прямая трансляция заседания суда по этому делу организована в связи с высоким интересом СМИ к процессу: на предыдущем заседании 14 августа из-за карантинных ограничений не все представители медиа смогли попасть в зал.

Напомним, что это заседание суда об отмене ареста акций "Мотор Сичи" было перенесено, поскольку адвокаты истца, компании-акционера АО "Мотор Сич" заявили отвод судье Лидии Щебуняевой, сомневаясь в ее объективности. Как сообщалось ранее, Щебуняева проигнорировала поддержанное прокурором ходатайство адвокатов о вызове в суд представителей ряда государственных органов, причастных к аресту – СБУ, АМКУ и других. Свое ходатайство представители инвестора обосновали тем, что президент Украины, Премьер-министр Украины, Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины и Антимонопольный комитет Украины публично выразили свою позицию о необходимости защиты интересов государства в связи с продажей акций АО "Мотор Сич", соответственно, всем заинтересованным лицам должна быть предоставлена возможность высказать свою позицию в рамках данного дела, чтобы обеспечить максимальную открытость и прозрачность процесса. Однако судья Щебуняева сочла, что указанные государственные органы не имеют непосредственного отношения к АО "Мотор Сич", и государственные интересы в рамках данного уголовного дела не затронуты.

Тем временем, как сообщают СМИ, инициированные Службой безопасности Украины аресты акций блокируют деятельность предприятия, ведут к экономической и технологической деградации АО "Мотор Сич". Чистый финансовый результат упал с около 2,8 млрд грн. в 2017 году до примерно 0,6 млрд грн. в 2020 году, а 7 760 человек потеряли свои рабочие места. Вплоть до того, что один из акционеров АО инициировал процедуру его банкротства из-за невозможности на протяжении трех лет участвовать в управлении компанией и получать дивиденды. Причиной является то, что арест акций означает запрет на выдачу реестров, и это делает невозможным проведение собраний акционеров АО "Мотор Сич"

Киевский апелляционный суд в настоящее время проводит рассмотрение апелляционной жалобы об отмене ареста акций "Мотор Сич". Слушания в этой судебной инстанции назначены на 27 августа.

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