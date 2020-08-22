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22 августа 2020, суббота, 11:28 489
Политика 2020-08-22T11:28:37+03:00
Українські Новини
Заседание суда об отмене ареста акций "Мотор Сич" будут транслировать онлайн

Заседание суда об отмене ареста акций "Мотор Сич" будут транслировать онлайн

Ольга Фандорина
Суд, Трансляция, Мотор Сич, Мотор Cіч
Мотор Сич. Фото: texty.org.ua
Мотор Сич. Фото: texty.org.ua

Резонансное дело об отмене ареста акций компании "Мотор Сич" будет рассматриваться Шевченковским районным судом Киева 25 августа 2020 г с онлайн-трансляцией в режиме реального времени.

На официальном YouTube-канале судебной власти создана трансляция, где каждый желающий сможет наблюдать за заседанием суда, на котором решается судьба украинского флагмана в сфере строительства авиационных двигателей АО "Мотор Сич". Прямая трансляция заседания суда по этому делу организована в связи с высоким интересом СМИ к процессу: на предыдущем заседании  14 августа из-за карантинных ограничений не все представители медиа смогли попасть в зал.

Напомним, что это заседание суда об отмене ареста акций "Мотор Сичи" было перенесено, поскольку адвокаты истца, компании-акционера АО "Мотор Сич" заявили отвод судье Лидии Щебуняевой, сомневаясь в ее объективности. Как сообщалось ранее, Щебуняева проигнорировала поддержанное прокурором ходатайство адвокатов о вызове в суд представителей ряда государственных органов, причастных к аресту – СБУ, АМКУ и других. Свое ходатайство представители инвестора обосновали тем, что президент Украины, Премьер-министр Украины, Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины и Антимонопольный комитет Украины публично выразили свою позицию о необходимости защиты интересов государства в связи с продажей акций АО "Мотор Сич", соответственно, всем заинтересованным лицам должна быть предоставлена возможность высказать свою позицию в рамках данного дела, чтобы  обеспечить максимальную открытость и прозрачность процесса. Однако судья Щебуняева сочла, что указанные государственные органы не имеют непосредственного отношения к АО "Мотор Сич", и государственные интересы в рамках данного уголовного дела не затронуты.

Тем временем, как сообщают СМИ, инициированные Службой безопасности Украины аресты акций блокируют деятельность предприятия, ведут к экономической и технологической деградации АО "Мотор Сич". Чистый финансовый результат упал с около 2,8 млрд грн. в 2017 году до примерно 0,6 млрд грн. в 2020 году, а 7 760 человек потеряли свои рабочие места. Вплоть до того, что один из акционеров АО инициировал процедуру его банкротства из-за невозможности на протяжении трех лет участвовать в управлении компанией и получать дивиденды. Причиной является то, что арест акций означает запрет на выдачу реестров, и это делает невозможным проведение собраний акционеров АО "Мотор Сич"

Киевский апелляционный суд в настоящее время проводит рассмотрение апелляционной жалобы об отмене ареста акций "Мотор Сич". Слушания в этой судебной инстанции назначены на 27 августа.

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