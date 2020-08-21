подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
21 августа 2020, пятница, 17:40 443
Финансы 2020-08-21T17:58:47+03:00
Українські Новини
Заявления о тарифах снизят электоральную поддержку Притулы среди киевлян, – Спивак

Заявления о тарифах снизят электоральную поддержку Притулы среди киевлян, – Спивак

Кира Молчанова
Выборы, Тарифы, Местные выборы, Сергей Притула, Местные выборы-2020

После заявлений о повышении тарифов киевляне продемонстрируют кандидату в мэры Сергею Притуле понижение его электорального потолка. Об этом сказал в эфире Дмитрий Спивак, комментируя интервью Притулы.

Эксперт выразил надежду, что это какой-то флешмоб.

"Я не очень понимаю, о чем идет речь, но вообще это очень смешно. И я думаю, что киевлянам будет интересно понаблюдать, подискутировать с Сергеем Притулой о том, кто куда, кому, чего должен повышать. Ну, и самое интересное: мне представляется, что после этих, так сказать, перлов Сергея Притулы киевляне продемонстрируют ему и повышение его электорального, так сказать, потолка, и понижение. Я думаю, что цифры будут на табло. Погорячился ты, Сергей!", – подчеркнул Спивак.

Эксперт напомнил, что кандидат в мэры Киева Сергей Притула на пост городского головы в интервью "Левому берегу" заявил, что надо повышать тарифы на жилищно-коммунальные услуги в городе Киеве.

 

 

 

Больше новостей о: Выборы Тарифы Местные выборы Сергей Притула Местные выборы-2020

Если военно-гражданские администрации нарушат изби...
Испания и Италия срезали зеленые тарифы в энергети...
Военно-гражданские администрации Донецкой и Луганс...
Кандидат в мэры Киева Притула предлагает повысить ...
АМКУ открыл дело против Roshen по признакам монопольного положения на рынке патоки
С понедельника "Укрзализниця" закроет продажу билетов с 4 станций в трех областях
Новости
Во Львовском горсовете коронавирус диагностировали у 20 чиновников 18:08
Минздрав хочет к середине сентября увеличить количество ПЦР-тестов на COVID-19 до 30 тысяч в сутки 18:00
Спивак
Заявления о тарифах снизят электоральную поддержку Притулы среди киевлян, – Спивак 17:40
Гривна растет. Официальный курс нацвалюты на 25 августа 17:24
Приватизация гостиницы "Днепр" стала позитивным сигналом для мировых инвесторов, – СМИ 17:23
больше новостей
14 регионов попали в "красную зону", Киев пока в "желтой". Где в Украине усиливают карантин 05:30 Инфографика
Начало учебного года. Как будет проходить 1 сентября в школах 05:30
Работа на пенсии. В пенсионном фонде рассказали, как пересчитывают пенсии работающим пенсионерам 05:30
Платежки за газ могут вырасти втрое, но не для всех. Кто заплатит больше 05:30
Как изменились цены на аренду жилья в Киеве. Почем сдают квартиры и комнаты в столице 05:45
больше новостей
Платежки за газ могут вырасти втрое, но не для всех. Кто заплатит больше 05:30
Хищения на Шосткинском заводе "Звезда": коллектив обвинил Ирину Верещук в бездействии 12:55
За публикацию в Facebook герба СССР одесситу грозит пять лет тюрьмы 23:43
Начало учебного года. Как будет проходить 1 сентября в школах 05:30
14 регионов попали в "красную зону", Киев пока в "желтой". Где в Украине усиливают карантин 05:30 Инфографика
больше новостей
И.о руководителя САП назначен Грищук
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok