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21 августа 2020, пятница, 17:23 453
Недвижимость 2020-08-21T17:23:57+03:00
Українські Новини
Приватизация гостиницы "Днепр" стала позитивным сигналом для мировых инвесторов, – СМИ

Приватизация гостиницы "Днепр" стала позитивным сигналом для мировых инвесторов, – СМИ

Петр Стуженко
Приватизация, ФГИ Украины, Дмитрий Сенниченко, Гостиница Днепр
Приватизация (иллюстрация). Фото из открытых источников
Приватизация (иллюстрация). Фото из открытых источников

Председатель Фонда государственного имущества (ФГИ) Украины Дмитрий Сенниченко, который занял эту должность после прихода к власти Президента Владимира Зеленского, смог провести прозрачный конкурс на приватизацию, и в результате действий его команды госбюджет получил только единоразовым платежом 1,1 млрд гривен.

Журналисты интернет-издания Обозреватель пишут, что это стало самой выгодной сделкой, которую провели в ФГИ за всю историю приватизации.

Уникальность этой сделки не только в том, что гостиница "Днепр" была продан на абсолютно прозрачном аукционе, который проводился согласно всем правилам приватизации, но и в том, какой экономический эффект это имело для страны.

Этот объект, находясь в государственной собственности на балансе госбюджета генерировал в месяц невозможно маленькую прибыль. Конечно, он не был убыточен, как многие другие объекты госсобственности, но для четырехзвездочной 12-этажной гостиницы в центре столицы прибыль в 8,3 тыс. гривен в месяц - просто невозможна.

Для того, чтобы провести аукцион и показать потенциальную привлекательность этого объекта для инвесторов, новая команда ФГИ провела полноценный всесторонний аудит, исключила все возможные коррупционные составляющие в работе гостиницы и предоставила анализ отельного рынка столицы.

Все это помогло не только провести честную, прозрачную приватизацию, но и получить в бюджет единоразовый платеж в размере более 1 млрд гривен, но и получить в лице нового собственника гостиницы крупного налогоплательщика. Кроме того, деньги, вырученные от приватизации даже находясь на депозитных счетах, смогут генерировать для украинского бюджета прибыль в 600 раз большую, чем зарабатывала гостиница.

Более того, новая команда ФГИ учла при проведении этой приватизации не только финансовые интересы государства, но и историко-социальную ценность объекта. Поэтому впервые в условиях приватизации были прописаны не технические невыполнимые условия, а вполне конкретные позиции, имеющие практическое значение. А именно – сохранение номерного фонда гостиницы (не менее 100 номеров), выплата задолженности трудовому коллективу и сохранение их штата, сохранение в названии отеля имени "Днiпро".

Победитель конкурса, украинская IT-компания во главе с основателем киберкоманды NAVI Александром Кохановским приобрела гостиницу "Днепр" за рекордные 1,1 млрд гривен и согласился с условиями приватизации, которые ставил ФГИ при оглашении конкурса.

Ранее похожий объект, который приватизировали при прошлых руководителях ФГИ во главе с Александром Рябченко – гостиница "Спорт" в центре Киева. Тогда, после закрытого конкурса, участников которого, как и сами условия конкурса держали чуть ли не под грифом "секретно" подставная фирма предложила за объект 67 млн гривен при стартовой цене 66,324 млн. Для сравнения эта сумма в 5 раз меньше той (с учетом инфляции и изменения курса доллара), за которую сегодня ФГИ смогли отдать в приватизацию гостиницу "Днепр".

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