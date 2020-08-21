Приватизация гостиницы "Днепр" стала позитивным сигналом для мировых инвесторов, – СМИ

Председатель Фонда государственного имущества (ФГИ) Украины Дмитрий Сенниченко, который занял эту должность после прихода к власти Президента Владимира Зеленского, смог провести прозрачный конкурс на приватизацию, и в результате действий его команды госбюджет получил только единоразовым платежом 1,1 млрд гривен.

Журналисты интернет-издания Обозреватель пишут, что это стало самой выгодной сделкой, которую провели в ФГИ за всю историю приватизации.

Уникальность этой сделки не только в том, что гостиница "Днепр" была продан на абсолютно прозрачном аукционе, который проводился согласно всем правилам приватизации, но и в том, какой экономический эффект это имело для страны.

Этот объект, находясь в государственной собственности на балансе госбюджета генерировал в месяц невозможно маленькую прибыль. Конечно, он не был убыточен, как многие другие объекты госсобственности, но для четырехзвездочной 12-этажной гостиницы в центре столицы прибыль в 8,3 тыс. гривен в месяц - просто невозможна.

Для того, чтобы провести аукцион и показать потенциальную привлекательность этого объекта для инвесторов, новая команда ФГИ провела полноценный всесторонний аудит, исключила все возможные коррупционные составляющие в работе гостиницы и предоставила анализ отельного рынка столицы.

Все это помогло не только провести честную, прозрачную приватизацию, но и получить в бюджет единоразовый платеж в размере более 1 млрд гривен, но и получить в лице нового собственника гостиницы крупного налогоплательщика. Кроме того, деньги, вырученные от приватизации даже находясь на депозитных счетах, смогут генерировать для украинского бюджета прибыль в 600 раз большую, чем зарабатывала гостиница.

Более того, новая команда ФГИ учла при проведении этой приватизации не только финансовые интересы государства, но и историко-социальную ценность объекта. Поэтому впервые в условиях приватизации были прописаны не технические невыполнимые условия, а вполне конкретные позиции, имеющие практическое значение. А именно – сохранение номерного фонда гостиницы (не менее 100 номеров), выплата задолженности трудовому коллективу и сохранение их штата, сохранение в названии отеля имени "Днiпро".

Победитель конкурса, украинская IT-компания во главе с основателем киберкоманды NAVI Александром Кохановским приобрела гостиницу "Днепр" за рекордные 1,1 млрд гривен и согласился с условиями приватизации, которые ставил ФГИ при оглашении конкурса.

Ранее похожий объект, который приватизировали при прошлых руководителях ФГИ во главе с Александром Рябченко – гостиница "Спорт" в центре Киева. Тогда, после закрытого конкурса, участников которого, как и сами условия конкурса держали чуть ли не под грифом "секретно" подставная фирма предложила за объект 67 млн гривен при стартовой цене 66,324 млн. Для сравнения эта сумма в 5 раз меньше той (с учетом инфляции и изменения курса доллара), за которую сегодня ФГИ смогли отдать в приватизацию гостиницу "Днепр".

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости