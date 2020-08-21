Ко Дню Независимости в Киеве выплатят 92 млн гривен участникам АТО и другим категориям киевлян, – мэр Кличко

Ко Дню Независимости город выплатит 92 млн гривен ряду категорий киевлян.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга.

Кличко сообщил, что выплаты ко Дню Независимости получат более 300 тыс. жителей столицы. Среди категорий киевлян, которые получат выплаты ветераны антитеррористической операции (АТО), члены семей погибших участников АТО, Праведники Бабьего Яра, участники Революции достоинства, лица с инвалидностью и отдельные категории социально незащищенных киевлян.

"Размер выплат составляет от 300 до 500 гривен. Всего по программе "Турбота" ко Дню Независимости город выплатит более 92 млн гривен", - сообщил Кличко.

Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что средства будут поступать на пенсионные счета и счета держателей "Карты киевлянина". Также выплаты будут осуществляться через отделения "Укрпочты".

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