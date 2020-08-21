До Дня Незалежності у Києві виплатять 92 млн гривень учасникам АТО та іншим категоріям киян, – мер Кличко

До Дня Незалежності місто виплатить 92 млн гривень низці категорій киян.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу.

Кличко повідомив, що виплати до Дня Незалежності отримують понад 300 тис. мешканців столиці. Серед категорій киян, які отримають виплати: ветерани антитерористичної операції (АТО), члени сімей загиблих учасників АТО, Праведники Бабиного Яру, учасники Революції гідності, особи з інвалідністю та окремі категорії соціально незахищених киян.

"Розмір виплат становить від 300 до 500 гривень. Усього за програмою "Турбота" до Дня Незалежності місто виплатить понад 92 млн гривень", – повідомив Кличко.

Міський голова Києва Віталій Кличко зазначив, що кошти надходитимуть на пенсійні рахунки та рахунки утримувачів картки киянина. Також виплати будуть здійснюватись через відділення "Укрпошти".

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