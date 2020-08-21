НКРЭКУ сознательно занижает стоимость государственных облэнерго, – Буймистер

Регулятор сознательно обесценивает государственные облэнерго чтобы их за бесценок выкупили олигархические структуры. При RAB-регулировании, которое предложила Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), государственные активы "Хмельницкоблэнерго" будут стоить 7 млн ​​долларов.

Об этом заявила народный депутат от фракции "Слуга народа" Людмила Буймистер.

Буймистер заявила, что НКЭКУ настаивает на разделении активов операторов системы распределения на "старые" и "новые", начислении ставки доходности 3% на старую базу и уровня WACC - на "новую" при внедрении стимулирующего регулирования для операторов систем распределения.

Нардеп подчеркнула, что регулятор игнорирует позицию рынка и экспертов, несмотря на то, что с апреля комиссии направлялись письма, расчеты и модели с аргументами европейской методологии стимулирующего тарифа с одной ставкой доходности на уровне WACC на все активы компаний от экспертов и участников рынка. Такие же предложения были озвучены на общественном слушании, посвященном внедрению стимулирующего регулирования.

"Регулятор не слышит ни позицию рынка, ни экспертов, ни экспертов аудиторских компаний, которых они же привлекли для того, чтобы сделать все расчеты и все модели. Все единогласно утверждают - такая модель неэффективна! Она не позволит привлечь инвестиции, которые необходимы. ( а это напомню - 12,5 млрд долларов на 10 лет по исследованию "Укрпромвнешэкспертизы")", - подчеркнула Буймистер.

По мнению нардепа, кроме неэффективности в привлечении инвестиций, такой подход значительно снизит стоимость государственных облэнерго, поскольку расчеты показывают, что их активы будут иметь отрицательный денежный поток.

"Результат этого - в разы меньшая цена при приватизации. Например, вся электросеть Хмельницкой области будет стоить 7 млн ​​долларов. К слову, знаменитая гостиница "Днепр" была приватизирована почти в 6 раз дороже - 40 млн долларов", - написала Буймистер.

По ее мнению, Регулятор внедряя неэффективные параметры, действует в интересах олигархических структур: "Вывод висит в воздухе - Регулятор сознательно обесценивает государственные облэнерго чтобы их за бесценок выкупили олигархические структуры. Следующим шагом будет пересмотр тарифа чтобы эти же олигархические структуры затем имели выгодный бизнес, приобретенный за копейки. Мы понимаем, что сегодня есть только один игрок на рынке электрической энергии, который контролирует "Центрэнерго" и за последние полгода вывел около 10 млрд гривен. Скажите, кто сможет сегодня позволить еще и за бесценок выкупить государственные облэнерго?" - отметила нардеп.

Напомним, ранее эксперты Центра экономического восстановления подсчитали, что введение стимулирующего тарифа увеличит стоимость государственных активов облэнерго на приватизацию в 5 раз - с 2-3 млрд гривен до 10-14 млрд гривен.

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