Потребители не должны покрывать 37 млрд грн убытков тепловиков - глава АГРУ

Глава Ассоциации газового рынка Украины считает, что потребитель не должен платить за ошибки в государственном регулировании тепловиков. По его мнению, проблему убыточных тарифов предыдущих лет необходимо решать на законодательном уровне.

Причиной большинства долгов на газовом рынке является государственное регулирование. Заниженные тарифы на тепло стали убытками компаний, которые оформились в долги перед НАК «Нафтогаз Украины». Долги ТКЭ составляют большую часть из них - около 37 млрд. грн.

«Задолженность ТКЭ - это большая проблема. Компании не виноваты, что регулирующие органы не устанавливали им экономически обоснованный тариф, - отмечает Денис Сенектутов, глава Ассоциации газового рынка Украины в своем интервью. - Разве потребитель тепла в этом виноват? И готов ли он за это платить в текущей экономической ситуации?».

Общая сумма задолженности населения за газ и услуги теплоснабжения уже превышает 114 млрд. грн. По мнению главы АГРУ, решение этой проблемы предложено в законопроекте №3800-1, инициированном группой депутатов почти из всех фракций. Аналогичное решение - списать безнадежные долги - уже принято на рынке электроэнергии. Верховная Рада Украины приняла закон о списании старых долгов между участниками рынка и 15 июля его подписал президент.

Законопроектом предусмотрен механизм по списанию задолженности по всей цепочке поставщиков жилищно-коммунальных услуг для населения. Это позволит провести финансовое оздоровление и обеспечить экономическую стабильность как всех предприятий отрасли.

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