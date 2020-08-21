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  • Игорь Палица призвал Президента "не допустить никаких подковерных договоренностей" на заседаниях Трехсторонней контактной группы
21 августа 2020, пятница, 11:50 673
Политика 2020-08-21T13:00:03+03:00
Українські Новини
Игорь Палица призвал Президента "не допустить никаких подковерных договоренностей" на заседаниях Трехсторонней

Игорь Палица призвал Президента "не допустить никаких подковерных договоренностей" на заседаниях Трехсторонней контактной группы

Ольга Фандорина
Игорь Палица, Трехсторонняя контактная группа

Новый глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по мирным переговорам Леонид Кравчук обратился в Верховную Раду с предложением рассмотреть вопрос о соответствии Постановления ВР "О назначении очередных местных выборов в 2020 году" требованиям Закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, который был поддержан резолюцией Совета Безопасности ООН 2202 (2015).

Лидер партии "За Майбутнє" Игорь Палица комментирует: указанное обращение вызывает глубокое беспокойство в связи с тем, что указанное Постановление, принятое большинством от конституционного состава Верховной Рады Украины, в соответствии с положениями Конституции Украины и базируется на пункте 4 статьи 10 Закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

В частности, постановление предусматривает, что назначение выборов на временно оккупированных территорий возможно при условии прекращения временной оккупации и вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, а именно: вывод всех незаконных вооруженных формирований, управляемых, контролируемых и финансируемых Российской Федерацией, российских оккупационных войск, их военной техники с территории Украины; восстановление полного контроля Украины по государственной границей Украины и др.

"Сегодняшнее заявление выглядит как попустительство агрессору и сдача национальных интересов Украины. Подобные шаги можно расценивать как сознательную провокацию, направленную на нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Я призываю Президента Украины, а также всех задействованных в мирных переговорах лиц, не допускать никаких подковерных договоренностей! Любые переговоры должны быть открытыми, а не кулуарно. Договариваться надо в пользу Украине! Мы не должны отдать ни одного клочка нашей земли" - говорит Игорь Палица.

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