Игорь Палица призвал Президента "не допустить никаких подковерных договоренностей" на заседаниях Трехсторонней

Новый глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по мирным переговорам Леонид Кравчук обратился в Верховную Раду с предложением рассмотреть вопрос о соответствии Постановления ВР "О назначении очередных местных выборов в 2020 году" требованиям Закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, который был поддержан резолюцией Совета Безопасности ООН 2202 (2015).

Лидер партии "За Майбутнє" Игорь Палица комментирует: указанное обращение вызывает глубокое беспокойство в связи с тем, что указанное Постановление, принятое большинством от конституционного состава Верховной Рады Украины, в соответствии с положениями Конституции Украины и базируется на пункте 4 статьи 10 Закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

В частности, постановление предусматривает, что назначение выборов на временно оккупированных территорий возможно при условии прекращения временной оккупации и вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, а именно: вывод всех незаконных вооруженных формирований, управляемых, контролируемых и финансируемых Российской Федерацией, российских оккупационных войск, их военной техники с территории Украины; восстановление полного контроля Украины по государственной границей Украины и др.

"Сегодняшнее заявление выглядит как попустительство агрессору и сдача национальных интересов Украины. Подобные шаги можно расценивать как сознательную провокацию, направленную на нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Я призываю Президента Украины, а также всех задействованных в мирных переговорах лиц, не допускать никаких подковерных договоренностей! Любые переговоры должны быть открытыми, а не кулуарно. Договариваться надо в пользу Украине! Мы не должны отдать ни одного клочка нашей земли" - говорит Игорь Палица.

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