Дела Амирханяна в СБУ не двигаются из-за следователя Зюзи, - Сазонов

Уголовные производства, связанные с финансированием государства-агрессора и подрывом территориальной целостности Украины, которые расследует Служба безопасности Украины в отношении предпринимателя Араика Амирханяна и его компаний, из-за негласной поддержки следственной группы, в частности, следователя Дмитрия Зюзи. Об этом на своей странице в Facebook написал блогер, политолог Кирилл Сазонов.

Он напомнил, что одесского предпринимателя Араика Амирханяна, которого также называют "главным тендерным троллем" дорожной отрасли, летом 2019 года задержала Служба безопасности. "В производстве №42018000000001684 от 10.07.2018 идет речь о финансировании терроризма, поддержке страны-агрессора и угрозе территориальной целостности через уплату налогов в бюджет России. Согласно судебным материалам компании Амирханяна покупали битум в России и провозили его через Крым, оплачивая соответствующие таможенные сборы в пользу российского правительства, тем самым финансируя российскую армию и агрессию России против Украины", - написал Сазонов.

"Всего было оплачено около 4 млн рублей налогов, это не учитывая стоимости самого битума, а также деятельности дочерней компании, которую Амирханян создал и зарегистрировал в Москве. Кроме того, схема была не идеальной и с коммерческой точки зрения - по документам битум проходил как кременчугский, который временно был на хранении в Крыму. В июне 2019 года Амирханянову было объявлено подозрение, а его самого объявили в розыск. В анамнезе там и посягательство на территориальную целостность, и присвоение имущества, и мошенничество, и незаконная переправка людей через границу, и подделка документов", - добавил он.

Однако на сегодняшний день Амирханян не только спокойно вышел из СИЗО, "но и продолжает терроризировать "Укравтодор" и участников тендерных закупок".

"Вероятнее всего дело сойдет Амирханяну с рук из-за негласной поддержки его действий непосредственными исполнителями. … Стало известно и о представителе СБУ, который, судя по всему, тоже всячески тормозит рассмотрение дел в судах. Речь о старшем следователе Дмитрие Зюзе, чьи ходатайства относительно Амирханяна суд в последнее время со странной регулярностью отклоняет из-за небрежной подготовки и несоответствия требованиям законодательства. Это дает возможность "троллю" спокойно ходить на свободе, не волнуясь из-за судебных процессов и в дальнейшем блокировать дорожные тендеры и планировать нападения на "Укравтодор"", - написал политолог.

Он добавил, что Зюзя уже светился в скандальных историях. Например, Медийная инициатива за права человека фиксировала свидетельство полковника-разведчика Ивана Безъязыкова о том, как следователи, среди которых и Зюзя, вынуждали его "нафантазировать" о "финансовых потоках террористов" из "розведуправлении" "ДНР" во время дачи свидетельств.

Напомним, что ранее в "Укравтодоре" заявляли, что только за 2019 год компании Амирханяна заблокировали 720 тендеров на дорожное строительство на общую сумму до 10-12 млрд. грн.

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