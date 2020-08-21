Артем Сытник не задекларировал подарки, за получение которых его оштрафовал суд, - СМИ

В декларации Артема Сытника за 2019 год не указаны подарки за получение которых он был оштрафован судом, информирует портал versii.com.

Так, согласно судебному решению 02.01.2019 и 10.03.2019 Артем Сытник получил подарок в виде оплаченных услуг аренды на сумму 25 тысяч гривен. Кроме того, свидетель по делу Сытника утверждал, что систематически одалживал ему деньги, и дружба с фигурантом обошлась ему около 700 тысяч грн.

При этом в декларации Сытника не отображены финансовые обязательства. Таким образом, Артем Сытник внес недостоверную информацию в свою декларацию за 2019 год, что является основанием для ее проверки и привлечения к ответственности.

Напомним, что ранее Ровненский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции и признал директора НАБУ Артема Сытника виновным в административном нарушении, связанным с коррупцией.

На сайте Президента зарегистрирована петиция об увольнении Артема Сытника с должности Директора НАБУ.

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