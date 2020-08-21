В 2020 году Украина рискует превысить порог долговой безопасности, - Левочкин

Долговая нагрузка на экономику и госбюджет за первое полугодие 2020 года увеличилась, а к концу года соотношение госдолга к ВВП рискует превысить порог безопасности, предусмотренный Бюджетным кодексом. Об этом заявил народный депутат от Оппозиционной платформы - За життя Сергей Левочкин, сообщает персональный портал политика.

"Ситуация с госдолгом ухудшается. На конец 2019 года соотношение госдолга к ВВП составляло чуть более 50%, к началу второго полугодия оценочно оно уже составляет около 58%, а к концу 2020 года, исходя из графика заимствований и погашений, этот показатель достигнет 62%. При том, что порог долговой безопасности, прописанный в Бюджетном кодексе, - 60%. Правительство обязано прекратить наращивание госдолга, потому что Украине уже сейчас нечем расплачиваться по кредитам", - убежден политик.

Он сообщил, что прирост госдолга за первые шесть месяцев составил 13,6% (плюс 270,9 млрд грн), причем 106,8 млрд - это превышение заимствований над погашением госдолга.

"Политика погашения прежних кредитов новыми ведет к тому, что общая сумма госдолга непрерывно нарастает. Ежегодно на погашение и обслуживание долгов страна тратит уже больше, чем на медицину и образование вместе взятые", - сказал народный депутат.

"Подобную практику необходимо прекратить. Учитывая критическую ситуацию, Оппозиционная платформа - За життя выступает за законодательный запрет превышения заимствований над погашениями. Средства для бюджета необходимо зарабатывать развитием экономики, а не получением кредитов", - резюмировал Сергей Левочкин.

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