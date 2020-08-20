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20 августа 2020, четверг, 19:50 675
Политика 2020-08-20T20:00:02+03:00
Українські Новини
Кандидат в мэры Киева Притула предлагает повысить тарифы в столице

Кандидат в мэры Киева Притула предлагает повысить тарифы в столице

Павел Твердохлиб
Голос, Сергей Притула, Коммунальные тарифы
Сергей Притула. Фото: goloszmin.org
Сергей Притула. Фото: goloszmin.org

Шоумен и кандидат в мэры Киева от политической партии "Голос" Сергей Притула предлагает повысить коммунальные тарифы.

Об этом он сообщил в своем интервью интернет-изданию "Левый берег".

Притула рассказал в своей интервью, что видит решением проблемы питьевой воды в Киеве повышение тарифов.

"Просто проблема плохого качества того или иного блага или природного какого-то ресурса лежит в следующем: оно все нуждается в обновлении, замене. Но сама станция в Бортничах, вечно на какой-то реконструкции, и так далее. Все эти вещи должны закладываться в тариф. Он, очевидно, должен немного вырасти", - отметил Притула.

Притула также отметил, что решение о повышении коммунальных тарифов не совсем понравится общине.

Как сообщалось ранее, по результатам опроса Центра Разумкова, которое было обнародовано 13 августа, за шоумена Сергея Притула готовы отдать свои голоса 5,5% киевлян. Он занимает 5-е место в общем рейтинге кандидатов на должность городского головы Киева.

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