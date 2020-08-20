У Кличко до 1 сентября установят почти 500 велопарковок возле школ

Директор Департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации (КГГА) Валентин Осипов сообщил, что с 1 сентября учителя и ученики столичных школ, предпочитающие велосипеды, смогут оставить свой двухколесный транспорт на велопарковке.

Об этом говорится на официальном портале Киева.

"К началу учебного года завершим установку велосипедных стоек возле столичных школ. На сегодня 215 велостийок установлены на территории 68 учебных заведений. Работы активно продолжаются и до 1 сентября еще 81 столичную школу оборудуем местами для велосипедов. Таким образом общее количество велостоек возле школ и гимназий увеличится до 485", - сказал Осипов.

Напомним, что этим летом продолжается установка парковочных велосипедных стоек вблизи учреждений культуры, образования, здравоохранения, объектов транспортной инфраструктуры, в парках и скверах Киева. Всего на всех объектах установят 678 велопарковок.

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