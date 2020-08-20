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20 августа 2020, четверг, 16:43 438
Выборы 2020-08-20T17:00:02+03:00
Українські Новини
Обвинения в пророссийскости – одна из "черных" технологий этих местных выборов, – эксперт

Обвинения в пророссийскости – одна из "черных" технологий этих местных выборов, – эксперт

Павел Твердохлиб
Вадим Карасев, Местные выборы-2020
Вадим Карасев. Фото: znaj.ua
Вадим Карасев. Фото: znaj.ua

Обвинение политических партий в пророссийскости – это новые "черные" технологии на выборах местных органов власти 2020 года.

Об этом заявил на своей странице в социальной сети Facebook политолог Вадим Карасев.

"Каждые выборы приносят что-то новое в копилку использованных технологий. Не отстают и "черные" технологи, пытаясь найти что-то новое на конкурентов… Но уже сейчас появилась новая фишка: обвинения партий в пророссийскости", – считает Карасев.

Как отмечает эксперт, прежде всего эта технология будет работать в социальных сетях и Википедии.

"Атакуют партии, далекие от националистического спектра. В этот раз – "Пропозицию" и "Наш край". И если первая сама подставилась, используя в логотипе триколор, то вторая, судя по всему, попала под раздачу беспричинно. Точнее, "Наш край" попал под нее по причине борьбы за определенные регионы, где ярлык "пророссийская" минусует рейтинг", – отметил Карасев.

Как напомнил политолог, подобные технологии уже использовались в украинской политике против партии "Свобода".

"Раньше связь с Россией, точнее с "Газпромом", пытались проследить у "Свободы", которая на Западной Украине выступала против добычи сланцевого газа. Как правило, атака шла через традиционные СМИ", – написал Карасев.

По словам Вадима Карасева, пророссийская ниша в Украине всегда была достаточно узкой. Реально пророссийскими раньше были коммунисты и партия "Союз". Большинство партий в Украине, как считает Карасев, так или иначе проукраинские, потому ярлык пророссийскости, несмотря на все попытки, к ним плохо клеится.

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