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  • Трамп опубликовал пост с записями "голосов" Порошенко-Байдена, обнародованные Деркачом, – The Washington Post
19 августа 2020, среда, 14:28 768
Политика 2020-08-19T14:31:37+03:00
Українські Новини
Трамп опубликовал пост с записями "голосов" Порошенко-Байдена, обнародованные Деркачом, – The Washington Post

Трамп опубликовал пост с записями "голосов" Порошенко-Байдена, обнародованные Деркачом, – The Washington Post

Кира Молчанова
Джо Байден, Петр Порошенко, Дональд Трамп, Пленки Деркача
Встреча Байдена и Поршенко. Фото: twitter.com/mfa_ukraine
Встреча Байдена и Поршенко. Фото: twitter.com/mfa_ukraine

Трамп ретвитнул предполагаемую аудиозапись разговора Порошенко с Байденом, опубликованную ранее народным депутатом Андреем Деркачом. Об этом сообщает The Washington Post.

Как сообщает издание, Президент США Дональд Трамп ретвитнул "пленки Деркача", предположительно являющиеся разговором между кандидатом в Президенты США от Демократической партии Джо Байденом и бывшим Президентом Украины Петром Порошенко, датируемый 18 февраля 2016 года.

Согласно данным "Вашингтон Пост", отрывок, ретвитнутый Трампом, посвящен увольнению Генерального прокурора Украины, который ранее проводил расследование в отношении владельца украинской энергетической компании "Burisma", где Сын Байдена, Хантер, когда-то занимал место в совете директоров.

Издание отмечает, что в беседе можно услышать, как Порошенко говорит Байдену, что он принял отставку прокурора Виктора Шокина "несмотря на то, что у нас не было никаких обвинений в коррупции, у нас нет никакой информации, что он делает что-то не так".

Ранее народный депутат Андрей Деркач на серии пресс-конференций обнародовал аудиоматериалы с голосами, "похожими на Порошенко и Байдена, которые могут свидетельствовать влиянии Байдена на Порошенко. Среди обсуждавшихся тем: повышение тарифов на 100% вместо 75%, увольнение генпрокурора Шокина в обмен на кредитные гарантии на сумму 1 млрд долл., разговор людей с голосами, похожими на голоса президентов Украины и РФ Порошенко и Путина, и др.

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