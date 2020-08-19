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19 августа 2020, среда, 13:31 279
Верховная Рада и партии 2020-08-19T14:15:02+03:00
Українські Новини
Главы администраций должны обеспечить выборы или уйти в отставку, - Бойко

Главы администраций должны обеспечить выборы или уйти в отставку, - Бойко

Павел Твердохлиб
Выборы, Бойко, Донбасс, Оппозиционная платформа - За життя, ОПЗЖ
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua

"Главы военно-гражданских администраций должны обеспечить выборы или уйти в отставку." Об этом заявил Сопредседатель Оппозиционной платформы - За життя Юрий Бойко, комментируя запрос ЦИК в адрес СНБО, силовых ведомств и ВГА о ситуации с безопасностью для пересмотра решения, которое отменяло местные выборы в 18 ОТГ Донецкой и Луганской областей, информирует портал партии ОПЗЖ.

Центральная избирательная комиссия на очередном заседании 18 августа приняла решение обратиться к центральным и местным органам власти и уточнить информацию о ситуации с безопасностью для проведения местных выборов в 18 ОТГ в Луганской и Донецкой областях, которые ранее были отменены. Соответствующий запрос ЦИК отправил в Совет национальной безопасности и обороны Украины, СБУ, Нацполицию, к командующему Объединенных сил, а также к руководству Донецкой и Луганской ОГА.

"Массовые протесты жителей Донбасса против попытки лишить их права голоса, жесткая реакция местных советов, наша активная позиция в этом вопросе заставили власть дрогнуть", - сказал Юрий Бойко.

Теперь, подчеркнул Сопредседатель фракции оппозиционеров, слово за президентом.

"Решение о том, смогут ли полмиллиона украинских граждан воспользоваться своими конституционными правами на свободные выборы и местное самоуправление, прямо зависит от Владимира Зеленского", - акцентировал политик.

Оппозиционная платформа - За життя требует от президента исполнить свой долг Гаранта Конституции, обеспечить соблюдение прав граждан и создать условия для проведения местных выборов на подконтрольных территориях Луганской и Донецкой областей.

"Полмиллиона человек лишили их конституционного права избирать местную власть, лишили их законного права избирать и быть избранным! Мы считаем, что такое руководство ВГА нужно сменить и назначить тех, кто сможет обеспечить проведение выборов, а не станет искать предлог, как лишить граждан Украины права голоса", - подчеркнул Сопредседатель партии.

"В 2019 году на президентских выборах многие из пятисот тысяч украинских граждан на Донбассе голосовали за действующего президента, а на парламентских - за "Слуг народа". Они надеялись на мир и защиту своих прав, а взамен у них забрали право голосовать. Лучше достойно принять поражение своей партии, чем войти в историю Украины как президент, лишивший граждан права голоса", - резюмировал Юрий Бойко.

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