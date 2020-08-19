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19 августа 2020, среда, 12:59 39
Верховная Рада и партии 2020-08-19T12:59:01+03:00
Українські Новини
Власть не подготовила школы к учебному году с учетом условий эпидемии, - Левочкин

Власть не подготовила школы к учебному году с учетом условий эпидемии, - Левочкин

Ирина Дорофейчук
Школа, Карантин, Учеба, Левочкин, Коронавирус, За життя
Сергей Левочкин Фото: lovochkin.org
Сергей Левочкин Фото: lovochkin.org

1 сентября дети пойдут в школу впервые со времени введения карантина, однако власть не готова обеспечить функционирование учебных заведений в условиях пандемии. По словам народного депутата от Оппозиционной платформы - За життя Сергея Левочкина, рекомендации Министерства образования по обеспечению школьного процесса в условиях пандемии COVID-19 могут быть не выполнены из-за отсутствия финансирования, информирует официальный портал политика.

"Весной, принимая секвестр бюджета, власть срезала финансирование образования на 3 млрд гривен. Предполагалось, что эти средства будут направлены на борьбу с коронавирусом, в том числе - на дополнительные трансферты местным бюджетам. Однако к началу учебного года в фонде COVID-19 денег не осталось", - сказал политик.

Он напомнил, что, согласно рекомендациям Минобразования, до начала учебного года все школы должны быть обеспечены дезинфицирующими и моющими средствами, а также средствами индивидуальной защиты.

"Поскольку в госбюджете средств на борьбу с коронавирусом нет, эти обязанности перекладывают на местные бюджеты, с которых как раз и срезали 3 млрд гривен субвенции, предназначавшиеся для закупки мебели, нового оборудования и для ремонта школ, а также на доплаты молодым учителям. В результате к новому учебному году 40% школ нуждаются в ремонте, нет ни новой мебели, ни средств на антиэпидемические мероприятия", - заявил народный депутат.

Также, по его словам, традиционно нерешенной остается и проблема низких зарплат учителей: в первой половине 2020 года средняя зарплата в образовании составила 8816 грн, что ниже средней по экономике почти на 20%. А оклад молодого учителя без категории с 1 июля в 2020 года составляет 4394 грн (со всеми надбавками - 5 800 грн).

"Но даже эти зарплаты не выплачиваются вовремя. Только за первую половину нынешнего года долги перед учителями выросли почти на 44% и составляют уже более 19 млн гривен. Все это говорит о том, что правительство не готово обеспечить нормальное финансирование образования в новом учебном году. Потому Оппозиционная платформа - За життя требует первым же решением парламента на новой сессии увеличить образовательную субвенцию минимум на 5 млрд гривен, вернуть в прежнем объеме все остальные субвенции на содержание школ, срезанные в ходе секвестра бюджета, а в бюджете следующего года предусмотреть финансирование образования на уровне 7% ВВП, как это предусмотрено законом", - резюмировал Сергей Левочкин.

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