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19 августа 2020, среда, 09:59 1024
Экономика 2020-08-19T09:59:01+03:00
Українські Новини
Мелкие аграрии призывают Раду принять законопроект №3131-д о детенизации АПК

Мелкие аграрии призывают Раду принять законопроект №3131-д о детенизации АПК

Татьяна Зотова
Верховная Рада, Законопроект, Сельское хозяйство, АПК, Детенизация
Сельское хозяйство, АПК. Фото: dsnews.ua
Сельское хозяйство, АПК. Фото: dsnews.ua

Мелкие и средние агропроизводители из разных областей Украины поддерживают инициативу по выводу агропромышленного комплекса из тени и призывают Верховную Раду принять соответствующий законопроект №3131-д.

Документ предполагает поэтапное введение поставленного налогового обязательства. Для мелких сельхозпроизводителей и семейных фермерских хозяйств введен льготный период в два года, после чего будет установлена ставка 2% от НДО (нормативной денежной оценки) - порядка 540 грн за гектар. Для средних и крупных предприятий установлена ставка 4,5% НДО - примерно 1220 грн за гектар. Однако до этого уровня она будет подыматься постепенно - в течение трех лет.

Поставленное налоговое обязательство - минимальная сумма налогов, которую должен заплатить арендатор или собственник земли.

Простых селян, которые обрабатывают свои огороды размером до 1 га, и владельцев паев, которые сдают их в официальную аренду, новый закон не коснется.

"Сейчас теневые агробароны и некоторые политики нас пугают, что на аграриев хотят повесить новый налог, но это не так. Те производители, которые работают в "белую" и платят все налоги, ничего дополнительно не будут платить. Я это могу сказать по своему хозяйству. Плачу налог на доходы физических лиц, налог на аренду, единый налог. Уже сейчас совокупно с гектара набегает порядка 1,4 тыс. грн", - рассказывает Александр Стешенко, агропроизводитель из Днепропетровской области (СФГ Стешенко).

По словам Александра Стешенко, для небольших "серых" фермерских хозяйств закон №3131-д будет даже в помощь.

"К сожалению, но далеко не все умеют работать в "белую" и многие просто боятся лишнего общения с властями. Мои соседи ведут небольшое фермерское хозяйство - все в "серую". Налогов не платят, но и поддержки от государства никакой получить не могут, да и постоянно боятся, что "придет проверка", и нужно будет платить взятку. Если закон примут, они попадут под льготу и смогут все официально оформить. Да, придется платить налоги, но как иначе? Если хотим, чтобы все было как в Европе, то и налоги должен платить каждый", - утверждает Александр.

Агропроизводитель Евгений Ус из Полтавской области (ФГ Ус. Е) рассказывает, что многих владельцев паев и простых селян пугали местные царьки: будто столица придумала новый налог для простых людей.

"Но на самом деле, если пай сдаешь в официальную аренду, то никаких налогов платить не нужно. Конечно, местным "черным" аграриям, теперь это не нравится - ведь придется с людьми заключать договора. Но простым селянам это выгодно. Если есть договор, значит, и права свои можешь защитить", - говорит Евгений Ус.

Сельхозпроизводители надеются, что как только после каникул Рада возобновит работу, законопроект №3131-д будет принят. Ведь его уже поддержал президент Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль.

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