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18 августа 2020, вторник, 16:18 841
Общество 2020-08-18T16:18:42+03:00
Українські Новини
Мэр Кличко проверил, готовы ли столичные школы к новому учебному году

Мэр Кличко проверил, готовы ли столичные школы к новому учебному году

Надежда Комендантова
Виталий Кличко, мэр Киева
Виталий Кличко
Виталий Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко проверил, готовы ли столичные школы к новому учебному году. В частности, работать в новых условиях с соблюдением необходимых правил безопасности.

Видео с визита в одну из столичных гимназий Виталий Кличко опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook, пишет пресс-служба КГГА.

"Столичные школы готовятся принять учеников с 1 сентября. Сегодня посетил гимназию "Введенская" № 107, в Подольском районе, и проверил учебное заведение на соответствие правилам работы в новых реалиях. Гимназия подготовилась. Вместо двух входов в заведения открыли четыре. В учебных классах установили умывальники. Создали две зоны и для обучения на свежем воздухе. Планируется увеличить время на перерывы между уроками", - отметил мэр.

Также в гимназии есть изолятор, куда отправлять детей до прибытия медиков - в случае подозрения на коронавирус. Закупили все необходимые дезинфицирующие и антисептические средства, моющие средства для обработки помещений, маски, бесконтактные термометры. На все учебные заведения город приобрел почти 3000 таких термометров.

"Учебный процесс должен начаться, но в новых условиях. С соблюдением всех правил! И школы готовы к этому. Вместе с тем, мы подготовили несколько возможных сценариев учения на случай ухудшения ситуации с распространением вируса. Если в школах будут случаи заболевания коронавирус, педагоги и медики разработали поэтапный план, как эти учебные заведения будут работать в таких условиях ", - отметил Виталий Кличко.

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