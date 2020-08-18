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  • В Минэнерго призвали НКРЭКУ пересмотреть методологию RAB-тарифа в пользу европейского подхода, – СМИ
18 августа 2020, вторник, 15:11 1309
Экономика 2020-08-18T16:00:02+03:00
Українські Новини
В Минэнерго призвали НКРЭКУ пересмотреть методологию RAB-тарифа в пользу европейского подхода, – СМИ

В Минэнерго призвали НКРЭКУ пересмотреть методологию RAB-тарифа в пользу европейского подхода, – СМИ

Ирина Дорофейчук
Электроэнергия, НКРЭКУ, RAB-тариф, Стимулирующее тарифообразование, Минэнерго Украины

Министерство энергетики считает предложенную Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) методологию стимулирующего регулирования требующей доработки и призывает прислушаться к позиции участников рынка. Министерство порекомендовало Регулятору принять стимулирующее регулирование с применением показателя WACC для определения нормы дохода по европейским подходам. От корректной методологии тарифа зависит качество услуги по распределению электроэнергии, уменьшение стоимости присоединений к электросетям и приватизация принадлежащих государственных операторов систем распределения (облэнерго).

Об этом сообщило интернет-издание "Зеркало недели".

Министерство энергетики подчеркнуло, что при существующей модели тарифообразования объемы финансирования работ по обновлению сетей по инвестиционным программам охватывают незначительный процент от потребности. Предложенную же НКЭРКУ методологию в Министерстве энергетики считают требующей доработки.

"Если оценивать сумму необходимых инвестиций в распределительные сети с точки зрения перспективы, то согласно пятилетних планов развития электрических сетей для реализации всех мероприятий, необходимо привлечь в среднем в год около 11 млрд грн. В то же время за последние 3 года инвестиции в распределительные сети согласно выполненных ОСР инвестпрограмм составляют 4 млрд гривен в год", - отметили в Минэнерго.

В Минэнерго считают, что тарифная методология НКРЭКУ должна быть такой, которая даст возможность операторам систем распределения достичь снижения уровня Said к среднему по стране - 220 минут и снижение потерь электрической энергии в электрических сетях до 7-7,5%. Также в Минэнерго отметили, что от стимулирующего регулирования зависят перспективное уменьшение стоимости присоединений к электросетям операторов систем распределения, приватизация принадлежащих государству пакетов акций операторов систем распределения.

"Предлагаем прислушаться к предложениям всех заинтересованных сторон по проекту постановления с целью решения накопившихся годами проблем распределительных компаний с целью обеспечения качественного бесперебойного электроснабжения потребителей Украины", - подчеркнули в Министерстве.

Поскольку введение RAB-тариф должен стать эффективным механизмом привлечения новых инвестиций, в Минэнерго отметили, что рекомендуют регулятору принять стимулирующее регулирование с применением показателя WACC с целью соблюдения общепринятой в европейских странах практики.

Напомним, ранее эксперты рынка - Европейская бизнес ассоциация, Общественная союз "Умные электросети Украины", Всеукраинская энергетическая ассамблея, Экспертный совет при Минэнерго - дали оценку, что для привлечения инвестиций в отрасль и обновления электросетей, стимулирующее тарифообразования должно быть принято по европейской методологии - единая база активов и ставка доходности на уровне WACC, что составляет около 17% для отрасли электроэнергетики в Украине.

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