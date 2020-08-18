Общественное вещание сократило штат филиала UA Донбасс на 25%, в целом по регионам - 300 единиц персонала, - Томиленко

"Несмотря на карантин, почти 300 штатных должностей сокращено в региональных филиалах Общественного вещания с начала года. В среднем коллектив каждого из 22 региональных филиалов сократился на 14 процентов. Масштабное сокращение произошло в филиале UA Донбасс - 25% штатных единиц." Соответствующие данные содержатся в ответе председателя правления ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" Зураба Аласания на запрос Национального союза журналистов Украины. 0б этом информирует председатель НСЖУ Сергей Томиленко на персональной странице в социальной сети Facrbook.

В НСЖУ отмечают, что курс на маргинализацию регионального вещания, который воплощает руководство Общественного вещателя, является ложным и направленным на ограничение доступа граждан к региональной информации.

С внедрением новой концепции регионального вещания ОАО "НОТУ" к производству контента будут больше привлекаться отдельные команды на аутсорсе, а штатные работники сосредоточены на информационном и общественно-политическом вещании. Кроме этого, НОТУ отказывается от "неэффективных отрезков" времени на региональном уровне. Об этом говорится в письме председателя правления ПАО "НОТУ" Зураба Аласания Национальному союзу журналистов.

НОТУ предоставляет официальные данные о количестве работников филиалов по состоянию на 1 января этого года и 1 июля. В среднем штат сократился на 14%. Больше всего - на 25% - в региональной дирекции UA Донбасс (с 180 до 133). Во Львовской дирекции, к примеру, работало 109 человек, сейчас осталось 88. В Одесской - из 94 человек осталось 72. В Полтавском филиале сократили 18 штатных единиц, в Ивано-Франковском филиале 17 должностей, Днепровском и Черниговском - по 16.

В Национальном союзе журналистов Украины убеждены, что НОТУ должна увеличивать местное вещание, а не сокращать его. Показательным является отказ от развития специального регионального канала для жителей Донецкой и Луганской областей (подконтрольна территория) UA Донбасс. В филиале не только сократили 47 штатных должностей, но и сократили собственно местное телевизионное вещание до рекордного минимума - 48 минут в сутки.

- Какая мотивация украинцам, проживающих именно в Славянске или Рубежном, искать региональный канал UA Донбасс? Найти и не увидеть почти ничего о жизни Донецкой или Луганской областей? - спрашивает председатель НСЖУ Сергей Томиленко. - Так же в Черкассах, Запорожье или Львове зрители уже теряют желание искать свою местную "телекнопку", так как Общественное вещание безразлично к освещению жизни в регионах.

В июле НСЖУ уже делал заявление, что не поддерживает политику Правления и Наблюдательного Совета Общественного вещателя, направленную на свертывание регионального вещания. Ведь со второго полугодия, согласно новой концепции, филиалам оставили около часа телевизионного эфирного времени и несколько коротких отрезков на радио. "Украинцы имеют право получать освещение жизни регионов в полном объеме, а журналисты и технические сотрудники региональных филиалов - имеют право на профессию", - отмечают в НСЖУ.

В письме НОТУ также подробно рассказывается о новой Концепции речи, в частности, и об уменьшении производства контента штатными работниками одного филиала именно для своего региона. Зато "существенно увеличивается контент, который будет производиться совместными командами из всех филиалов Общественного для всех регионов (например, по этому принципу работает новое региональное утреннее шоу)". Совместная работа позволяет объединить не только усилия региональных команд всех наших филиалов, но и улучшить качество контента и объединить совместной региональной тематикой всю Украину, убеждают в НСТУ.

Значительное внимание планируется уделить локальным производителям контента. Так, в этом году было запланировано выделить 20 млн грн. на производство программ на конкурсных условиях на аутсорсе. Но из-за нехватки финансирования, в регионы пока направлено 7,5 млн грн.

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