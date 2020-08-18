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  • Мы на пути к цивилизованному и законному решению по АМКУ и табачным кампаниям, - ассоциация "Укртютюн"
18 августа 2020, вторник, 09:33 961
Экономика 2020-08-18T11:15:02+03:00
Українські Новини
Мы на пути к цивилизованному и законному решению по АМКУ и табачным кампаниям, - ассоциация "Укртютюн"

Мы на пути к цивилизованному и законному решению по АМКУ и табачным кампаниям, - ассоциация "Укртютюн"

Ирина Дорофейчук
Экономика, Табак, Инвестиции, Суд, Арбитраж, Укртютюн
"Укртютюн". Фото: УТ

Украинская ассоциация производителей табачных изделий "Укртютюн" приветствует решение Хозяйственного суда города Киева, который удовлетворил ходатайство крупнейших международных игроков табачного рынка о приостановлении производства по делу по иску АМКУ об обязательствах производителей выполнить одиозное решение комитета, которым он обвинил производителей в нарушении антимонопольного законодательства и наложил штрафы, но законность которого не подтверждена ни одним действующим решением суда. Об этом говорится в официальном заявлении ассоциации.

"После ряда сомнительных предыдущих решений относительно членов ассоциации, вышеуказанное решение суда является первым признаком возвращения к объективному и беспристрастному судебному процессу", - отметили в ассоциации.
Компании-члены Украинской ассоциации производителей табачных изделий "Укртютюн" продолжают защищать свои права и законные интересы, включая обращения к международному инвестиционному арбитражу.
"Мы уверены, что прозрачное функционирование судебной системы является залогом инвестиционной привлекательности Украины, а прозрачное и справедливое решение ситуации поможет сохранить репутацию Украины и усилит деловые отношения между стратегическими инвесторами и государством", - подчеркнули в ассоциации "Укртютюн".

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