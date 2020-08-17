На Полтавщине планируют построить первый Дворец спорта, - Олег Синегубов

Полтавская область в 2021 году рассчитывает получить государственную субвенцию на строительство первого спорткомплекса в рамках новой соответствующей инициативы Кабинета Министров Украины, сообщается на сайте Полтавской ОГА.

В Украине начинается государственный проект по созданию в каждой области объекта спортивной инфраструктуры, посвященного выдающемуся современному спортсмену или спортсменам из этого региона.

«Сегодня на Полтавщине нет места для проведения масштабных спортивных соревнований и комплексной тренировки. Поэтому мы планируем построить современный спортивный комплекс для игровых видов спорта и различных единоборств, - отметил председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов. - Полтавская область нуждается современного многофункционального Дворца спорта, в котором спортсмены будут иметь все возможности стать будущими олимпийскими чемпионами. Первый шаг сделан - депутаты областного совета поддержали нашу инициативу и выделили 650 тыс. Грн на разработку проектно-сметной документации соответствующего объекта в областном центре ».

В здании планируется разместить в частности универсальный тренировочный зал для игры в волейбол, футзал, баскетбол, гандбол, бадминтон. Также обустроят раздевалки, помещения для тренеров, кафе, буфеты и медицинский пункт, минибассейнов, залы для единоборств, вольной борьбе и боксу, конференц-зал на 100 человек и тренажерный зал.

Трибуны вместят до полутора тысяч зрителей.

Дворец спорта планируют построить в Полтаве в новом микрорайоне Лазурный. Полтавской городским советом уже решен вопрос по определению места строительства объекта и дано разрешение на разработку проекту землеустройства по отводу земельного участка ориентировочной площадью 4 га в районе ул. Лазурной.

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