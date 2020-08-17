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17 августа 2020, понедельник, 16:55 3060
Недвижимость 2020-08-17T18:15:02+03:00
Українські Новини
Кличко заставил застройщика согласиться на снос части скандального здания в центре Киева

Кличко заставил застройщика согласиться на снос части скандального здания в центре Киева

Татьяна Зотова
Виталий Кличко, мэр Киева
Виталий Кличко. Фото: kiev.klichkо.org
Виталий Кличко. Фото: kiev.klichkо.org

Мэр Киева Виталий Кличко заставил застройщика согласиться на снос части скандального здания в центре города. В конфликте с застройкой на улице Гончара, который тянулся с 2008 года, поставлена ​​точка.

Об этом Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что новый владелец, который приобрел здание, взял на себя обязательства демонтировать лишние этажи, чтобы высота здания не превышала 27 метров.

"Друзья! Сегодня мы поставили точку в конфликте, который тянулся с 2008 года. Речь идет о скандальной здание на улице Гончара 17-23. Строительство там власть остановила в 2016 году. Новый владелец, который приобрел здание, взял на себя обязательства убрать лишние этажи, чтобы здание было не выше 27 метров. И закреплено это в общем меморандуме, который подписала власть, представители компании-застройщика, общественные активисты организации "Андреевско-Пейзажная инициатива" и руководство Национального заповедника "София Киевская", - написал Кличко .

Мэр Киева отметил, что обновленный проект, застройщик предоставит на рассмотрение города ближайшем времени. И только после согласования там начнут работы.

"Я подчеркиваю: изначально позиция столичных властей была однозначной - многоэтажного строительства в охранной зоне ЮНЕСКО - буферной зоне "Софии Киевской" - не должно быть! Наша ключевая задача - сохранить исторический облик Киева. Да, столица должна развиваться, строиться. Но при этом новые здания не должны искажать архитектурное наследие!" - подытожил Кличко.

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