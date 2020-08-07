Решение проблемы изношенных электросетей – переход на стимулирующий тариф по европейскому примеру, – СМИ

Чтобы уменьшить количество аварий на электросетях Украина должна внедрить стимулирующий тариф на распределение электроэнергии по европейской методологии.

Об этом сообщило интернет-издание Дело.

В статье отмечается, что по словам исполнительного директора общественного союза "Умные электросети Украины" Александра Визира изношенность электросетей оценивается в 80% в среднем по стране. Есть области, где этот показатель приближается к 100%. В 2019 году в электросетях произошло 156 тыс. аварий.

Примером аварийности журналисты назвали аварию на столичной коммунальной ТЭЦ-5, в результате которой 7 500 домов оказались без электроэнергии, частично без водоснабжения. Погасло освещение и на нескольких станциях метрополитена. По мнению экспертов, подстраховать коммунальную станцию генерации и уменьшить последствия отключения мог бы оператор системы распределения электроэнергии. Если бы имел развитую систему резервных линий.

"Проект, который позволил бы уменьшить негативные явления данной аварии есть. Это линия 110 киловольт между подстанциями "Новокиевская" и "Московская". Проект линии разработан, но его реализация стоит больше 400 млн гривен. В нынешних условиях его строительство затянется на 10 лет", - заявил Александр Визир.

Утверждается, что исправить ситуацию необходимо при помощи масштабных инвестиций в электросети. По оценкам экспертов к 2030 году на модернизацию электросети в Украине нужно потратить до 12,5 млрд долларов. В прошлом году в 1 км сети инвестировали 229 долларов, а для масштабного обновления сети надо 1 500 долларов/км.

В материале указывается, что привлечь такие инвестиции возможно только путем замены системы тарифообразования "Расходы+", которая сейчас действует в Украине, на стимулирующее тарифообразование (RAB-тариф) по европейской методологии. Она предполагает, что инвестируя в развивая старых и строя новые электросети их собственник будет получать ставку доходности на инвестиции на уровне WACC - средневзвешенной стоимости капитала. Что будет мотивировать его больше вкладывать в электросети.

Журналисты написали, что сейчас в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) предлагают собственную методику, согласно которой будут разделены активы электросетей на "старую базу" - то, что было построено до введения стимтарифа - и "новую", то, что построено позже. И установить разные ставки доходности на эти базы.

Неэффективность такого подхода подчеркнула народный депутат, член комитета Верховной Рады по экономическому развитию Людмила Буймистер. По ее словам, похожий подход с разделением баз активов и разными ставками доходности пытались ввести в 2013 году. Но это не помогло привлечь инвестиции поскольку ставки доходности были ниже депозита в банке, и инвесторы не были заинтересованы в таких условиях. Кроме того, деление баз активов не позволило вести корректный учет оборудования.

"Единственная причина отката НКРЭКУ к условиям 2013 года - это попытка сымитировать реформу, чтобы продать государственные облэнерго на приватизационных аукционах по минимальной стоимости. Ведь, по сути, чем менее привлекательны условия возврата инвестиций, чем более изношены электросети, тем меньшую сумму запросит за них государство", - подчеркнула Буймистер.

Журналисты отметили, что подобное мнение подтверждено исследованиями. "Центр восстановления экономики" подсчитал: если приватизировать активы облэнерго сейчас, при нынешнем тарифе и состоянии сетей, все 6 объектов будут проданы не более чем за 2-3 млрд гривен. Если же проводить приватизацию после внедрения стимулирующего тарифа, бюджет получит 10-14 млрд гривен.

Напомним, ранее исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец назвала стимулирующий тариф – единственно возможным способом привлечь инвестиции в электросети.