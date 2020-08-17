Олег Ляшко активно достраивает резиденцию под Киевом и ходит в курятник

На сей раз в объективы камер попало имение лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко. Дело в том, что политик затеял стройку на своем участке в поселке Козин (Обуховский район, Киевская область). Главный радикал решил добавить огромную по площади беседку (87,2 кв. м), а также расширить хозяйственный двор (4 новых хозобъекта).

Свои недострои 47-летний политик внес в декларацию за прошлый год, опубликованную на веб-сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Владения Ляшко в Козине. Фото: Изым Каумбаев / "Страна"

Имение Ляшко находиться неподалеку от Старообуховской трассы, рядом с резиденцией бывшего Президента Петра Порошенко. Совсем недавно в эту местность переехал и действующий глава государства Владимир Зеленский, который поселился нас государственной даче "Конча-Заспа".

Дорога к дому Ляшко хорошая: без ям, с обеих сторон растут вечнозеленые деревья. Здесь вы будете дышать только чистым воздухом. Поблизости нет заводов, предприятий, городская суета не беспокоит. Подъезжая к особняку Олега Валерьевича, виден многометровый кирпичный забор, из-за которого трудно разглядеть, что происходит за ним, поэтому журналисты решили воспользоваться квадракоптером.

Въезд на территорию дома Ляшко. Фото: Изым Каумбаев / "Страна"

Территория, где живет политик, естественно, охраняется. Прямо у входа установлен домик для охраны и будки для собак. Напомним, что Олег Ляшко очень любит четвероногих друзей и частенько публикует с ними фотографии и видеозаписи. Даже приводил в Верховную Раду одного из своих псов.

Под забором у новоиспеченного отца (в мае у него родился сын Александр) есть курятник, куда он ходит каждое утро за яйцами. Внутренний двор Ляшко хочет расширить еще на 4 объекта, он указал в декларации, что начал строительство хозяйственного блока.

"Настоящие украинские яйца. Яйца Ляшко. Посмотрите, пять кур и десять яиц. Спасибо, курочки, Петенька (обращаясь к петуху), спасибо", - сказал довольный радикал, выходя из курятника.

Всего у Ляшко здесь около 65 соток земли. Во дворе бывшего народного депутата сосновый лес из более чем 130 деревьев, не учитывая декоративное озеленение. Вход на территорию имеет некий тамбур, в котором расположен гостевой гараж на 3 паркоместа. В другом конце находиться еще одно небольшое строение, которое напоминает сарай, возможно именно его достраивает бывший нардеп.

У политика есть еще и основной гараж на 3 автомобиля. Оборудован системой вентиляции и отопления. С высоты птичьего полета можно разглядеть идеально ухоженный газон. Работы по благоустройству территории не прекращаются. На террасе стоят 2 шезлонга, мангал, стол. Здесь, на улице Ляшко часто устраивает застолья с тещей и друзьями, а также поет песни.

Сейчас помимо стройки и политики, Ляшко еще озабочен воспитанием сына, которому около 3 месяцев отроду. Сегодня, 17 августа, Ляшко опубликовал в своем фотоблоге Instagram короткую видеозапись, демонстрирующую как он балуется с маленьким Сашей и учит его ходить.

Олег Ляшко с женой Роситой и сыном Сашей. Фото: instagram.com

Напомним, что 3 года назад Олег Валерьевич Ляшко пополнил свой фонд недвижимости этим домом в Козине. Общая площадь особняка 357 кв. м, а жилая - 75,4 кв. м. Кроме того, он арендует часть жилого дома (75,4 кв. м) в Козине у Аллы Савицкой.

Что касается его доходов, то за 2019 год Ляшко получил в Верховной Раде Украины около 363 000 гривен заработной платы, продал недвижимость экс-регионалу Алексанру Риженкову за 14 800 000 гривен и получил в подарок от жены Роситы 6 750 000 гривен. Наличными Олег Валерьевич хранит 670 000 гривен, 69 000 долларов и 65 000 евро, а Росита - 180 000 гривен, 12 000 доллларов и 17 000 евро. На банковских счетах у них более 20 млн гривен и 700 000 долларов.

Ранее СМИ сообщали, что министр обороны Андрей Таран продал за миллион "генеральскую дачу".

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